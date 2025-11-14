En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Envían a la cárcel a Ricardo González, segundo implicado en la muerte de Jaime Moreno

Envían a la cárcel a Ricardo González, segundo implicado en la muerte de Jaime Moreno

Ricardo Rafael González, fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre.

