Envían a la cárcel a Ricardo González, segundo implicado en la muerte de Jaime Moreno

La juez sexta de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo González, de 23 años, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, quien murió tras una brutal golpiza ocurrida durante la madrugada del 31 de octubre.

"Quien patea la cabeza de un ser humano no puede alegar que no previó el resultado mortal", dijo la juez en la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González. “Este caso no es una riña menor, ni un hecho de intolerancia o de justicia por mano propia; es una tragedia […] Es una agresión letal desde el primer momento”, agregó.

Esta decisión se definió luego de que la Fiscalía le solicitó a la juez imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo González, al representar un peligro para la comunidad y existir el riesgo de que no comparezca al proceso si es dejado en libertad.

La Fiscalía expuso ante el despacho que tanto González Castro como Juan Carlos Suárez Ortiz, primer capturado e imputado en el caso, habrían actuado con la intención de acabar con la vida del estudiante. “Si el objetivo era simplemente causarle unas lesiones para que entendiera que había hecho algo mal y no debía hacerlo, con la primera agresión habría bastado. Pero se regresan, toman impulso y vuelven a agredir. Teniendo la posibilidad de parar la agresión, habiendo tenido el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que había sucedido y pensar ‘hasta aquí’, tomaron nuevamente la actitud de hacerlo”.



De acuerdo con la exposición del ente acusador, los agresores se retiraron del lugar tras ver que la víctima se ahogaba en su propia sangre, mientras presentaba sangrado por la boca, los ojos y la nariz.

Para la fiscal, esa conducta evidencia una acción orientada a quitarle la vida. “Este tipo de comportamientos, este desdén total por la autoridad, este irrespeto total a la vida, es lo que hace que se pueda predicar esta naturaleza del delito, que el legislador ha previsto como una causal para establecer que la libertad del señor Ricardo constituye un peligro para la comunidad”.

En la audiencia, la fiscal también mencionó algunos antecedentes de comportamiento del procesado y cuestionó su presencia en la fiesta universitaria donde ocurrieron los hechos. Señaló que González habría tenido problemas asociados al consumo de alcohol que le habrían generado dificultades laborales, y cuestionó que asistió a la fiesta en la Universidad de los Andes por invitación de Juan Carlos Suárez, quien presuntamente pagó su entrada.

Entre los argumentos de la defensa para solicitar no imponer la medida de aseguramiento, la abogada Marcela López aseguró que, según los testimonios y videos, Ricardo González no fue responsable de realizar la totalidad de la conducta y del homicidio.

Asimismo, rechazó las declaraciones de la fiscal, quien cuestionó la presencia de González en una fiesta privada de la Universidad de los Andes, calificando como clasista dicha consideración durante la sustentación.