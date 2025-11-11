Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno pide no liberar a Ricardo González

La audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González Castro, señalado como uno de los agresores del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, continuó este martes en medio de tensiones, fallas técnicas y nuevos testimonios que revelan detalles sobre la brutal golpiza ocurrida en la madrugada del 31 de octubre, en el norte de Bogotá.

González, quien se entregó voluntariamente el lunes en Cartagena tras permanecer diez días prófugo, no aceptó los cargos de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación, a pesar de las pruebas y videos que lo muestran participando activamente en la agresión.

En las imágenes, el hombre de 22 años aparece vestido de negro, con unas orejas de disfraz, golpeando con fuerza a Jaime Esteban Moreno después de que ya había sido atacado por el mismo grupo de personas. En la segunda agresión, González habría sido quien golpeó a Moreno y lo dejó en el piso para luego seguir siendo atacado por él y por el otro implicado Juan Carlos Suárez, quien ya está detenido.

Nuevos videos revelan detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween en Bogotá Foto: Noticias Caracol

La fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes Hernández, detalló en audiencia la gravedad de las lesiones que causaron la muerte del estudiante: trauma craneano severo, fracturas en la mandíbula y hematomas en cuello y pecho, heridas que resultaron letales. Según la fiscal, el ataque fue directo y coordinado, y dejó al joven en un estado de indefensión total.



La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que González representa un peligro para la sociedad y que existe riesgo de fuga si se le otorga prisión domiciliaria. “Si ni siquiera respetó la vida ni la autoridad, mucho menos va a respetar la obligación de no salir de su domicilio”, dijo la fiscal Reyes durante su intervención.

El abogado Camilo Rincón, representante del hermano menor de la víctima, pidió a la juez no permitir que el caso se convierta en una burla para las víctimas. Mientras que. por su parte, el abogado Francisco Bernate, defensor de los padres de Jaime Esteban, reiteró el llamado a la Fiscalía para que vincule formalmente a la mujer vestida de azul, identificada como Kleidymar Fernández Sulbarán, quien, según varios testimonios, habría instigado el ataque. Al respecto la Fiscalía aclaró que ya investiga los hechos para determinar la responsabilidad de ambas mujeres.

Familia de Jaime Moreno pide vincular y capturar a mujer de azul identificada en videos Foto: redes sociales

Uno de los relatos más importantes en la diligencia fue la lectura del testimonio de Alejandro Izquierdo, testigo presencial, que aseguró haber visto cómo “un hombre calvo, de contextura atlética y con la cara pintada de rojo y negro, le dio un golpe por detrás en la nuca” al estudiante.

También mencionó que una de las mujeres del grupo le gritó a Jaime: “Ahí tiene, para que siga acosando”, frase que según la defensa hecha por la abogada Marcela López sería relevante para entender el origen de la agresión.

López dijo que González no actuó con intención de cometer homicidio y que no existió un acuerdo previo con Suárez. Según la versión que López sustentó en el testimonio de Izquierdo, la reacción del joven fue producto de la provocación de la mujer vestida de azul, quien habría impulsado la violencia de Suárez.

Tras más de seis horas de audiencia y constantes interrupciones por problemas técnicos, la juez decidió suspender la diligencia hacia las 8:40 p. m.. El proceso se retomará este miércoles, 12 de noviembre, a las 10 de la mañana y se definirá si Ricardo González será enviado a un centro carcelario de manera preventiva mientras continúa la investigación.