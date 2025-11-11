En vivo
Judicial  / Así reaccionó Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Moreno, a imputación de cargos

Así reaccionó Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Moreno, a imputación de cargos

En horas de la tarde del lunes 10 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Moreno.

Fiscalía reveló detalles sobre Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Esteban Moreno
Fiscalía reveló detalles sobre Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Esteban Moreno
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

