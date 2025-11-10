En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abogada de Ricardo González, implicado en muerte de Jaime Moreno: “No es ciudadano venezolano"

Abogada de Ricardo González, implicado en muerte de Jaime Moreno: “No es ciudadano venezolano"

La defensa del joven de 23 años, Ricardo González, implicado por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, habló sobre su viaje a Cartagena y detalles de su origen.

Sale a la luz video de lo que hizo prófugo en el asesinato de Jaime Moreno tras la golpiza
Sale a la luz video de lo que hizo prófugo en el asesinato de Jaime Moreno tras la golpiza
Foto: Noticias Caracol
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad