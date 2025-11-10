Abogada de Ricardo González, implicado en muerte de Jaime Moreno: “No es ciudadano venezolano"

En las últimas horas, se entregó a las autoridades en Cartagena Ricardo González, señalado por la Fiscalía como el segundo agresor del joven universitario Jaime Esteban Moreno, asesinado a golpes la noche del 31 de octubre en Bogotá. El hombre, identificado en videos de cámaras de seguridad como el implicado que vestía camiseta negra y portaba orejas de conejo, era buscado por las autoridades desde hace más de una semana.

De acuerdo con información oficial, González se presentó voluntariamente en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra. Su abogada, Marcela López, explicó que el joven de 23 años decidió entregarse en esa ciudad porque allí reside su familia.

“Es un muchacho de 23 años que tiene su arraigo familiar en esta ciudad. Se ha especulado mucho de que salió huyendo. No, él vino donde su núcleo familiar primario, sus hermanos, su papá, su mamá. A eso vino”, afirmó la defensora, quien recalcó además que su cliente no es ciudadano venezolano, como se había sugerido, sino colombiano, que prestó su servicio militar y ha vivido y trabajado en el país.

La defensa indicó que el padre de González fue una de las personas que insistió en que se presentara ante las autoridades para aclarar los hechos relacionados con el homicidio del joven estudiante de la Universidad de los Andes. Las autoridades confirmaron que el hombre que se entregó es el mismo identificado en las cámaras de seguridad analizadas por la Fiscalía en el expediente del caso.



El ente acusador presentará a González ante un juez de control de garantías en las próximas horas, para la legalización de su captura y las audiencias preliminares. Paralelamente, este miércoles continuará la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, el otro implicado en el crimen, quien fue capturado horas después del asesinato y está señalado como el agresor que tenía la cabeza pintada de rojo.

Por otro lado, el complejo judicial de Paloquemao confirmó que el juez 37 de control de garantías, José Hoffman, continúa hospitalizado tras el accidente que sufrió el pasado viernes 7 de noviembre en los juzgados. Debido a esta situación, se designará un nuevo juez para la diligencia en la cual se definirá si Suárez será enviado a prisión por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jaime Moreno.

El juez Hoffman, conocido en la Rama Judicial por su historia de superación al nacer con parálisis, rehabilitarse para caminar a los 14 años y posteriormente desarrollar su experiencia profesional, se ha destacado por estar a cargo de audiencias de alto perfil, como las del caso de Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', implicado en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Según confirmó el complejo judicial, la audiencia en el caso Jaime Moreno se mantiene para el miércoles 12 de noviembre a las 9 de la mañana y se realizará con el nuevo juez asignado.