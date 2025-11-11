Familia de Jaime Moreno pide vincular y capturar a mujer de azul identificada en videos

La familia de Jaime Esteban Moreno, el joven de 20 años asesinado a golpes la noche del 31 de octubre, solicitó que Paola Fernández, identificada en los videos de seguridad como la mujer con disfraz azul, sea puesta a disposición de las autoridades y vinculada formalmente al proceso del homicidio.

El abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas, señaló que existen elementos que comprometen a Fernández en la agresión que le costó la vida a Jaime Moreno. “Para la representación de las víctimas no existe ninguna justificación para que esta persona no esté vinculada a esta investigación. Es evidente su participación en los hechos, está junto con dos personas en el lugar donde se cegó esta vida y es quien señala a Jaime Esteban; ello desencadena la agresión brutal”, precisó Bernate.

El jurista agregó que durante las diligencias, la mujer habría entregado información falsa a las autoridades. “Mintió al afirmar que había salido del bar cuando se encontró con la pelea, pero esta ocurrió a unas cuadras del lugar y ella estaba allí. Además, dio datos de ubicación que no corresponden a la realidad. Es una persona con situación migratoria irregular, por lo que no hay razón para que permanezca libre en el país sin estar bajo control judicial”, indicó el abogado.

Familia de Jaime Esteban Moreno reveló cómo se enteraron de su muerte en Halloween: "Pendiente" Foto: Noticias Caracol

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que adelanta investigaciones para establecer el grado de responsabilidad de las dos mujeres que fueron inicialmente capturadas el día de los hechos: Paola Fernández y Bertha Torres. La delegada explicó que, aunque fueron dejadas en libertad en ese momento, se evalúa si habrían tenido participación como instigadoras o determinadoras.



“Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. En este caso estuvieron presentes cuatro personas, y se está determinando el grado de responsabilidad de cada una”, indicó la fiscal del caso.

En las últimas horas, Ricardo González, el segundo procesado por su presunta participación en la agresión, no aceptó cargos y se declaró inocente del delito de homicidio agravado en calidad de coautor en modalidad dolosa. Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que existió un presunto acuerdo previo entre los agresores para atacar a la víctima, quien fue golpeada en repetidas ocasiones.

“Aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza, agresión que se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante y signos de ahogo con su propia sangre”, relató.

La familia del joven insiste en que la investigación avance con celeridad y que todas las personas involucradas, directa o indirectamente, en los hechos que causaron la muerte de Jaime Moreno comparezcan ante la justicia.