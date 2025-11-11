Sale a la luz nuevo testimonio clave en homicidio de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años de la Universidad de Los Andes, continúa conmocionando a Bogotá. La brutal agresión ocurrió la noche de Halloween, el 31 de octubre, frente al Before Club, en la esquina de la calle 64 con carrera 15, en el norte de la ciudad.

Durante el ataque, los agresores golpearon repetidamente a la víctima, enfocándose en su cabeza, pese al abundante sangrado que presentaba. Moreno falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

El caso dio un giro el lunes 10 de noviembre de 2025, cuando Ricardo González Castro, de 23 años y oriundo de Cartagena, se entregó voluntariamente en la URI de Canapote. González era buscado desde el 7 de noviembre por su presunta participación como coautor del homicidio. Según la defensa, el joven no intentó huir del país y viajó a la costa para reunirse con su familia.

En los videos de seguridad analizados por la Fiscalía, González fue identificado vistiendo una camiseta negra y orejas de conejo. De acuerdo con el abogado de la familia de la víctima, sería el hombre que propinó el primer golpe que dejó a Jaime Esteban en estado de indefensión.



Fiscalía reveló detalles sobre Ricardo González, segundo implicado en muerte de Jaime Esteban Moreno Foto: redes sociales

Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, realizada el lunes, la Fiscalía General de la Nación imputó a González el delito de homicidio agravado doloso, con el agravante de haber colocado a la víctima en situación de indefensión. El ente acusador sostuvo que el procesado actuó con conocimiento del acuerdo previo para atacar a Moreno y de la letalidad de los golpes en zonas vitales.

A pesar de los señalamientos, González no aceptó los cargos y se declaró inocente. Paralelamente, la familia de la víctima pidió que Paola Fernández, identificada en los videos como la mujer disfrazada de azul, sea formalmente vinculada al proceso, ya que, según los testimonios, habría sido quien “señaló a Jaime Esteban”, provocando la agresión.

Durante la audiencia de este martes 11 de noviembre de 2025, la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes Hernández, reveló nuevos detalles y presentó testimonios clave. Uno de ellos, de Alejandro Izquierdo, testigo presencial de los hechos, aportó una descripción crucial: “Yo vi cuando un hombre calvo, de contextura atlética y con la cara pintada de rojo y negro, le dio un golpe por detrás en la nuca al joven. Él gritó".

Además, este testigo profundizó en lo que dijo la mujer a Jaime mientras era golpeado: "Después de un minuto se acercaron dos mujeres: una de tez morena, vestida de azul, y otra de negro. La mujer de azul le dijo al occiso: ‘ahí tiene, para que siga acosando’”, relató.

Este es el video

La audiencia continuará para determinar si Ricardo González Castro será enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.