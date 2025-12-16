Hombre construye el arca de Noé tras recibir "advertencia divina" que pasará este Fin de Año

Ebo Noah, un sacerdote ghanés, se ha autoproclamado en el profeta y sorprendió al mundo con un supuesto “mensaje divino” que le mostró el futuro, el cual lo obligó y llamó a ser “el salvador del mundo”, por eso, comenzó a construir nuevamente el arca de Noé, pero no una, sino que hará ocho en total que “cuidarán a la humanidad”.

En videos de redes sociales, Noah dice que fue el propio Dios el que le dio este mensaje divino y le dio una advertencia para antes de que acabe el año: habrá nuevamente un diluvio que obligará a todos a moverse en barcos, por eso, construirá ocho con una capacidad de al menos 5.000 personas para salvar a todos.

Según él, esto sucederá el 25 de diciembre y tendrá una duración de tres años con inundaciones nunca vistas. Por eso, fue el llamado a darle un mensaje de advertencia al mundo y su trabajo será evitar “una catástrofe” que le mostró Dios a través de sus ojos.

🛥️🌧️ El 'Noé' africano construye ocho arcas para salvar a la humanidad del 'gran diluvio'.



Con la supervivencia de 40.000 personas, que serían las que, según él, se salvarían el mundo volvería a surgir de 0 y comenzaría una nueva era. Lo cierto es que a su advertencia no le han prestado atención ni autoridades de su país (Ghaná) ni ningún movimiento religioso, como, por ejemplo, el Vaticano, por lo tanto, en redes sociales lo han tildado de “paranoico” y “mentiroso”.



Asimismo, muchas personas han divido sus opiniones sobre la verdad de este tema y si en verdad dice o no la verdad, como quienes lo critican y toman como un chiste la situación.

Cabe recordar que la historia del Arca de Noé fue un mensaje divino que Dios le dio a un hombre con la obligación de salvar al mundo, juntando especies de todos los animales y seres humanos que pudiesen repoblar el planeta con el paso de los siglos.