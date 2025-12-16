“Hay que abordar con seriedad una reforma a la salud”: ACHC sobre archivo de la reforma a la salud

Luego del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se refirió al momento que atraviesa el sistema y a los pasos que podrían darse en adelante. En sus declaraciones, afirmó que “más temprano que tarde hay que abordar con seriedad el estudio de una reforma”, al señalar que el debate sobre cambios estructurales sigue siendo necesario.

Giraldo indicó que, a su juicio, se trata de una situación que se ha repetido en otros momentos y que resulta paradójica, dado que distintos sectores coinciden en la necesidad de una reforma, pero no logran consenso sobre la manera de implementarla. En ese contexto, manifestó que el gremio estará atento a lo que ocurra si se acepta una apelación y el debate continúa en otra comisión del Congreso.

Reforma a la salud en Colombia Foto: Meta IA

El dirigente gremial sostuvo que, más allá del trámite legislativo, el Gobierno debe adoptar decisiones inmediatas para atender la coyuntura que enfrenta el sistema de salud. Señaló que las dificultades en la operación se han intensificado y que la prestación de los servicios presenta retos que requieren medidas administrativas en el corto plazo.

Entre los problemas mencionados, Giraldo hizo referencia a la falta de medicamentos, el crecimiento de la cartera y otras situaciones que afectan tanto a los pacientes como a las instituciones prestadoras. Indicó que existen propuestas presentadas desde hace varios años por el sector hospitalario que aún están pendientes de decisiones por parte del Gobierno.



Finalmente, el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas señaló que el desarrollo del debate dependerá de lo que defina la plenaria del Congreso frente a la apelación del archivo de la reforma.