En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Hay que abordar con seriedad una reforma a la salud”: ACHC sobre archivo de la reforma a la salud

“Hay que abordar con seriedad una reforma a la salud”: ACHC sobre archivo de la reforma a la salud

Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se pronunció tras el hundimiento de la reforma a la salud. Señaló que existe consenso sobre la necesidad de una reforma, aunque persisten diferencias en su enfoque.

Publicidad

Publicidad

Publicidad