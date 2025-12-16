Alertan por escasez de sangre en banco del San Vicente Fundación previo a fechas clave de diciembre

Hay preocupación en autoridades e instituciones de salud, especialmente en Medellín, respecto a las reservas en bancos de sangre para atender la demanda por las fechas que se aproximan.

La alerta más reciente la levantó el Hospital San Vicente Fundación en la capital antioqueña, quien indicó que la captación de donantes para cerrar el 2025 ha disminuido un 20% en comparación con la que tuvieron durante el primer trimestre del año.

Durante fin de año el aumento de emergencias con accidentes o personas quemadas coincide con la baja asistencia de personas a bancos de sangre o jornadas de donación, especialmente por vacaciones.

Lina Álvarez, coordinadora del Banco de Sangre del San Vicente, destacó que se requieren donantes especialmente con los tipos O+ y O-, los de mayor predominancia en la población y los que más se transfunden en situaciones de emergencia.



"Es una necesidad continua, permanente. Todos los días tenemos esa necesidad, todos los días tenemos pacientes que requieren transfusiones. En el mes de diciembre disminuye la captación de donantes. Está dado principalmente por el período vacacional y las festividades".

Álvarez también se refirió al alto impacto de las donaciones en diferentes pacientes. La meta para este diciembre es mantener un promedio de 800 y 900 donantes de sangre como en el mismo mes de años pasados.

"El impacto que tienen las donaciones de sangre en nuestros pacientes es un impacto importante, es un impacto alto porque nos ayuda a salvar vidas. Los pacientes que llegan con hemorragias importantes por accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, los pacientes que son sometidos a cirugías grandes o cirugías mayores que sangran muchísimo lo necesitan", explicó.

Desde el hospital recordaron que la sangre aportada por un solo donante puede salvar la vida de hasta tres pacientes, muchos de ellos en situaciones de extrema gravedad y provenientes de diferentes partes del país, al ser el San Vicente un centro asistencial de alta complejidad.