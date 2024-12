Más de 80 incendios se han atendido en diciembre en Medellín: los globos una de las causas

Las autoridades en Medellín están en alerta, pues hasta este 21 de diciembre se han registrado 81 incendios , por lo que ante la final de fútbol del FPC sumado a las celebraciones familiares, pidieron a la ciudadanía no lanzar globos ni quemar pólvora.

Hasta ahora se han registrado 19 incendios estructurales, dos forestales y una quema en vía pública, los cuales han sido ocasionados en 10 ocasiones por globos, 5 por pólvora, 6 por velas y 2 por corto circuito en instalaciones navideñas Además, los otros 58 incendios han sido catalogados como por otras causas. Jaime Enrique Gómez Zapata, subdirector de Manejo de Desastres del DAGRD dio recomendaciones a las familias.

"Se generan estas situaciones de quema de pólvora asociada a las celebraciones navideñas. Entonces recordar, no usar, hacer uso, no utilizar, no quemar pólvora, no lanzar globos de mecha y tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas en esta época de Navidad", destacó el funcionario.

Los sitios donde más se han registrado estos casos son Manrique, Belén y San Javier con entre 3 y 5 casos; seguido de Robledo, Aranjuez y El Poblado, con dos emergencias.

El último caso fue un incendio estructural en la calle 57 con 44, donde reportaron que una estructura de cuatro niveles de cuatro pisos se está incendiando, emergencia que fue atendida por cinco tripulaciones y alrededor de 27 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín que lograron controlarlo horas después.