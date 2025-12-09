Ford venderá carros desarrollados y construidos por Renault

Ford entrará en una nueva fase de su operación en Europa: sus próximos carros eléctricos para el continente serán diseñados y fabricados por Renault. después de que ambos fabricantes firmaron un acuerdo para que la producción se realice en el norte de Francia y que Renault asuma la ingeniería de los autos.

La decisión se enmarca en un momento en el que Ford enfrenta una reducción sostenida en su presencia europea. Los registros de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) muestran que entre enero y octubre de 2025 la compañía vendió 256.750 unidades, lo que representó 2,9 % de participación.

En 2005, ese indicador era de 8,3 %, con 1,2 millones de vehículos entregados. La caída ha coincidido con la salida del mercado de modelos tradicionales como el Ka, Fiesta, Focus y Mondeo.

Con la salida definitiva del Focus, Ford centrará su portafolio en Europa en la electrificación. Foto: Ford Press

Cómo será la alianza de Ford con Renault

De acuerdo con Motor1, los dos nuevos modelos eléctricos de Ford se desarrollarán sobre la plataforma Ampere, utilizada actualmente por carros eléctricos compactos del grupo francés. El primero está programado para debutar a comienzos de 2028.



Aunque Renault será responsable de la estructura técnica, Ford aseguró que estos vehículos tendrán “ADN auténtico de la marca” y “dinámicas de conducción distintivas”.

Ninguna de las compañías ha revelado aún qué carrocerías están previstas, pero el uso de las arquitecturas AmpR Small y AmpR Medium apunta a segmentos pequeños y medianos.

Estas bases sirven hoy para modelos como el Renault 5, Twingo eléctrico, Renault 4, Alpine A290 y Nissan Micra (AmpR Small), así como para el Megane eléctrico, Scenic, Alpine A390 y Ariya (AmpR Medium).

Renault Twingo E-Tech eléctrico Foto: Renault Press

¿Carros Ford serán los mismos Renault?

La información publicada por el ya citado medio indica que Ford busca que estos vehículos no sean simples adaptaciones de modelos Renault existentes.

Según ese medio, la expectativa interna es que cuenten con más modificaciones que las aplicadas por Nissan en el Micra, que prácticamente replica el Renault 5.

El reporte plantea que uno de los próximos modelos podría ser un hatchback y el segundo, un crossover, aunque las marcas no han confirmado ni nombres ni configuraciones.

Los carros que Renault fabrique para Ford no ocuparán el lugar de los modelos de combustión que la compañía retiró de Europa.

El Ka, Fiesta, Focus y Mondeo pertenecían a segmentos tradicionales con motores térmicos, mientras que la nueva línea será completamente eléctrica, lo que implica costos más altos y una posición distinta en el mercado.

El medio también advierte que, debido a que Renault asumirá la mayor parte del trabajo de desarrollo, los márgenes para Ford podrían ser limitados. Aun así, el acuerdo le permite acelerar lanzamientos y conservar presencia en un entorno cada vez más competido.

Además del proyecto de autos eléctricos, Ford y Renault firmaron una carta de intención para trabajar juntas en el desarrollo y fabricación de pequeñas furgonetas.