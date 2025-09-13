Revivirán carro Ford muy querido por colombianos, pero esta vez como SUV híbrido y eléctrico

Ford se prepara para cerrar un capítulo importante de su historia automotriz. La planta de Saarlouis, en Alemania, detendrá este noviembre la producción del Focus hatchback, un vehículo que durante más de 25 años se convirtió en referente dentro del segmento de autos compactos.

Aunque esta decisión marca el final de una era, fuentes cercanas a la compañía sugieren que el nombre Focus no desaparecerá del todo.

Según un reporte de Autocar, Ford proyecta relanzar el icónico modelo, pero transformándolo en un SUV de tamaño mediano, con la idea de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, donde los crossovers dominan la demanda de los consumidores.

Este nuevo modelo estaría previsto para 2027 y se produciría en la planta de Valencia, España, que tiene capacidad para fabricar hasta 300.000 unidades al año.

Ford Focus fue uno de los carros más exitosos para la marca Foto: Ford

El nuevo SUV no reemplazará al Kuga, modelo que en Colombia se conoce como Escape, sino que convivirá junto a él. A pesar de compartir dimensiones similares, el Focus SUV ofrecerá motorizaciones “multi-energy”, que incluyen versiones híbridas y totalmente eléctricas.

Algunos analistas especulan que podría adoptar los sistemas híbridos suaves y enchufables que actualmente se usan en el Kuga, pero no está confirmado.



¿Qué otros modelos ha 'revivido' Ford?

Ford ha recurrido antes a esta estrategia de revitalizar nombres históricos. Ejemplos recientes incluyen el Capri y el Puma, ambos transformados en crossovers eléctricos vendidos en Europa.

Publicidad

En particular, el Puma se convirtió rápidamente en uno de los modelos más exitosos de la compañía, con más de 64.000 unidades vendidas durante los primeros cinco meses de 2025, superando a muchos otros autos de su línea.

Por su parte, el Kuga mantuvo un desempeño destacado en 2024, con ventas que superaron los 105.000 vehículos en el continente.

El desarrollo del nuevo Focus SUV se basará en la plataforma C2 de Ford, utilizada también en modelos como la Bronco Sport, la Maverick y el Mondeo en China.

Publicidad

Esta misma arquitectura sustentó la última generación del Focus hatchback, lo que permitirá mantener ciertos estándares de manejo y confiabilidad al momento de trasladar el nombre de un compacto a un SUV.

Para los seguidores del Focus, la noticia puede generar reacciones divididas. Aunque el hatchback tradicional desaparece, el regreso del nombre en formato SUV representa una oportunidad de que la marca siga aprovechando el reconocimiento histórico del modelo, ahora en un segmento que continúa creciendo a nivel global.

Todavía no se han confirmado detalles sobre la llegada del nuevo Focus a mercados fuera de Europa, incluida Colombia, donde el modelo también ha tenido un historial importante de ventas.