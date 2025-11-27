América de Cali vs. DIM, EN VIVO: online y gratis los cuadrangulares de Liga

Un duelo apasionante se vivirá HOY 27 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali gracias al choque América vs. Medellín, el cual trae a dos equipos con la necesidad de ganar para no quedarse atrás en la tabla general de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Tras el empate entre Atlético Nacional y Junior, ambos buscarán los tres puntos que les permite hacerse cerca de estos equipos que lideran la punta de la tabla, en especial el cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) gracias al punto invible tras acabar como líder del todos contra todos de la Liga BetPlay.



¿A qué hora juega el América de Cali HOY vs. Independiente Medellín?

Desde las 6:30 de la tarde de este jueves, 27 de noviembre, correrá la pelota en la sultana del Valle en este apasionante choque de rojos. Duelo correspondiente a la fecha tres de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Hinchas de América de Cali // Foto: América de Cali

América de Cali vs. Medellín: veálo aquí EN VIVO, online y gratis

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, hinchas escarlatas y poderosos podrán disfrutar de este duelo totalmente gratis, online y EN VIVO desde las 6:15 de la tarde. Partido que podrá seguir a través del canal de YouTube de la emisora:

Posibles alineaciones de América de Cali vs. Medellín HOY