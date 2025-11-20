Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras fecha 1 de cuadrangulares

Este 20 de noviembre, terminó la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay con la victoria por la mínima diferencia de Atlético Nacional frente a América de Cali (1-0) con gol de Matheus Uriba y se acomodaron los grupos de los cuadrangulares con estos primeros resultados.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Resultados de la fecha 1 de los cuadrangulares la Liga BetPlay

Fortaleza 0-1 Deportes Tolima.

Atlético Bucaramanga 1-0 Independiente Santa Fe.

Junior de Barranquilla 1-0 Independiente Medellín.

Atlético Nacional 1-0 América de Cali.

Tabla de posiciones Liga Betplay 2025

Luego de terminarse la primera fecha, los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay se acomodaron y se conocieron los primeros líderes que, parcialmente, serían finalistas de esta Navidad: Atlético Nacional y Deportes Tolima, repitiendo la misma que se disputó a finales del 2024 en donde salió victorioso el conjunto verdolaga, en ese momento dirigido por Efraín Juárez.



Así quedó la tabla de posiciones Liga Betplay 2025

Grupo A.



Atlético Nacional (3 puntos). Junior de Barranquilla (3 puntos). Independiente Medellín (0 puntos). América de Cali (0 puntos).

Grupo B



Deportes Tolima (3 puntos). Atlético Bucaramanga (3 puntos). Fortaleza (0 puntos). Independiente Santa Fe (0 puntos).

Atlético Nacional vs. América de Cali // Foto: Atlético Nacional

Lo mejor de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Lo curioso de estos primeros cuatros partidos fue, sin duda, que cada uno quedó en victoria por la mínima diferencia y en su mayoría para los equipos en condición de local, la excepción fue Deportes Tolima que sacó tres puntos en el estadio Metropolitano de Techo vs. Fortaleza.

En cuanto a rendimiento, los más destacados fueron Atlético Nacional y Deportes Tolima, que, según estadísticas, son los mejores de sus grupos tras estos primeros partidos.



Así se disputará la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay