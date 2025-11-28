En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Figura del DIM arremetió contra el árbitro por derrota vs. América: "Nos perjudicó"

Figura del DIM arremetió contra el árbitro por derrota vs. América: "Nos perjudicó"

El Poderoso complicó sus posibilidades de llegar a la gran final y depende de tres victorias consecutivas para poder alcanzar el objetivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad