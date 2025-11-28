Figura del DIM arremetió contra el árbitro por derrota vs. América: "Nos perjudicó"

Deportivo Independiente Medellín (DIM) volvió a perder en cuadrangulares y complicó las posibilidades para alcanzar el objetivo de la final del fútbol profesional colombiano. El ‘Poderoso’ de la montaña deberá ganar sus próximos tres partidos para lograrlo tras su caída frente al América de Cali en el Pascual Guerrero.

Sin embargo, el trámite del partido no fue justo par algunos jugadores del DIM que sintieron “perjudicados” por árbitro para “favorecer al rival”, en especial para el delantero Francisco Fydriszewski que, en zona mixta, arremetió en contra del juez por la derrota frente al América de Cali.

“Nos sentimos muy perjudicados, porque creo que no estuvo a la altura del partido. Nos perjudicó mucho, en el primer tiempo hubo clarísimo un codazo y no hubo segunda amarilla, nada. Después las mínimas eran para el equipo rival. Tenemos que ser autocríticos, pero ellos tienen que ser un poquito más, estamos en finales del fútbol colombiano y no da gusto ver que hagan tanto tiempo, que cobren tantas boludeces. No debe dar gusto para el que ve el partido por televisión”, expresó, molesto por la manera de llevar el partido el plantel del América de Cali.

"Hubo clarísimo codazo y no hubo una segunda amarilla. La verdad que nosotros tenemos que ser autocríticos, pero ellos tienen que ser un poquito más porque estamos en finales. la verdad No da gusto ver que hagan tanto tiempo, que cobren tanto boludeces." Francisco Fydriszewski. pic.twitter.com/oM9XJd4JMG — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) November 28, 2025

Esto necesita el DIM para llegar a la gran final

Esta derrota ubicó al DIM en la última posición del Grupo A de los cuadrangulares y complicó el objetivo de llegar a la gran final. El técnico Alejandro Restrepo aseguró que mientras estén las posibilidades, saldrán a buscarlas.



El cuadro antioqueño dependerá de obtener los nueve puntos, que, aún, puede conseguir y esperar que se den otros resultados para continuar en la pelea por el título de la Liga BetPlay. Por ejemplo, si ganan en Medellín frente al América y Junior y Nacional vuelven a empatar, solo quedarán a tres puntos del primer puesto y las posibilidades volverían a emparejarse.

Brayán León y Francisco Fydriszewski // Foto: DIM

¿Cuándo vuelve a jugar DIM en Liga BetPlay?

El cuadro Poderoso de la montaña volverá a jugar el próximo lunes, 1 de diciembre, a las 8:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Los paisas deberán sí o sí conseguir los tres puntos.