DIM clasificó a la final de la Copa BetPlay y espera por América o Nacional

Listo el primer finalista de la Copa BetPlay: el cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) que superó al Envigado tras empatar 1-1 este 10 de noviembre en el duelo de vuelta, pero sacando ventaja de su victoria en la ida por la mínima diferencia.

Esta será la segunda final que disputará Alejandro Restrepo al mando del DIM desde su llegada y, por supuesto, querrá redimirse tras la derrota en el primer semestre de la Liga BetPlay frente a Independiente Santa Fe. Pero al frente tendrá dos posibles escenarios difíciles: un choque contra el América de Cali o una final de clásico paisa contra Atlético Nacional.

Independiente Medellín, finalista de la Copa BetPlay // Foto: Dimayor

La inteligencia táctica del Medellín para alcanzar una nueva final

Bajo el mando del antioqueño Alejandro Restrepo, el poderoso de la montaña ha encontrado un equilibrio casi armónico en defensa y ataque, potenciando a futbolistas como Brayan León; ahora, dejando al equipo compitiendo semestre tras semestre en las instancias finales del fútbol profesional colombiano, pues en el todos contra todos de la Liga BetPlay ocupa la primera posición.



¿Cuándo se define el segundo clasificado a la final de la Copa BetPlay?

El próximo domingo, 16 de noviembre, se definirá el segundo finalista de la Copa BetPlay cuando Atlético Nacional visite al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

En este momento, la ventaja la tiene el cuadro verdolaga con un global de 4 a 1 tras su imponente victoria en el duelo de ida de la semifinal en el estadio Atanasio Girardot por lo que, por ahora, se daría una final paisa en esta edición de la Copa BetPlay.