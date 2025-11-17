Rifirrafe entre Alfredo Morelos y periodista por actitud incómoda: "¿Otra vez tú?"

Tras la clasificación a la gran final de la Copa BetPlay, los futbolistas de Atlético Nacional atendieron medios de comunicación en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero, entre ellos, el delantero Alfredo Morelos que terminó siendo protagonista y no por sí mismo, sino que tuvo un momento incomodo con una periodista que lo increpó y hasta lo llamó "cobarde".

Meses atrás, este periodista y el futbolista habían tenido una discusión por algunas provocaciones que tuvo el delantero contra la hinchada del América, a las cuales respondió que "no se podía quedar callado" si lo insultaban y respondía de la misma forma; ahora, en este duelo de vuelta de la semifinal, nuevamente el jugador habría provocado a la afición y de ahí la postura de él.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

Rifirrafe entre Alfredo Morelos y periodista

"Alfredo, mencionas ahorita que tú te dedicas a jugar, que no te preocupa el tema de la hinchada, pero en la última visita aquí a la ciudad de Cali saliste verraco, contra nosotros la prensa también decías que es que entonces cuando me insultan a mí", le dijo el periodista, a lo que el delantero le respondió molesto: "¿Otra vez tú?", recordando el altercado de meses atrás, a lo que prefirió ignorarlo y pasar a la siguiente persona en zona mixta.

Fue ahí cuando el tono entre las partes incrementó, tanto que hasta el personal de prensa de Atlético Nacional le pidió respeto a la persona que le estaba preguntando a Morelos.



"¿Por qué eres tan cobarde Morelos? ¿Por qué eres tan cobarde? O sea, por qué te gusta ocultar las cosas, ¿dime? No, le pido respeto a Morelos porque 'otra vez tú' (...) No es es que la verdad", fueron las palabras del periodista, que se defendia por la postura del delantero y los comentarios del equipo de prensa del cuadro paisa.

Como le dice Morelos ¿Otra vez tú? al periodista JAJAJAJAJA. Lo quiero mucho al Búfalo. pic.twitter.com/rfunDpBugR — Jecontento (@ContentJuan) November 17, 2025

Atlético Nacional rechazó postura del periodista

Por su parte, luego del altercado, desde el club aseguraron que recibieron disculpas del medio de comunicación al cual pertenece esta persona y recordaron que la zona mixta es una de diversas opiniones, pero siempre desde el respeto entre las partes.

"Respecto al desafortunado incidente ayer en zona mixta, hemos recibido una comunicación de la estación deportiva radio presentando excusas por la situación. Las hemos recibido y recalcamos que la zona mixta es un espacio para hablar de lo que fue el juego y un espacio donde particularmente Alfredo siempre ha atendido a los medios, con muy buena disposición y dentro del marco del respeto. Damos por cerrado el tema y nos concentramos en lo que viene", puntualizaron.