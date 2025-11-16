América de Cali vs. Atlético Nacional EN VIVO: online y gratis la semifinal de Copa

Una noche vibrante vivirán esta noche de domingo, 16 de noviembre, los habitantes de la capital del Valle gracias a la Copa BetPlay 2025. Pues América de Cali hoy recibe en casa a Atlético Nacional buscando remontar el choque de ida de la semifinal en donde perdieron 4 a 1 para conseguir un cupo en la gran final.

Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Arias buscará esa final de clásico paisa y con la ventaja de su lado no querrá perder la gran oportunidad, de no solo enfrentar a su rival de patio, sino de coronarse tricampeón de la Copa BetPlay como campeón defensor del torneo desde 2023.

Duelo que también servirá como antesala de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pues ambos equipos se volverán a enfrentar 3 días después en el estadio Atanasio Girardot, pero por la primera fecha de esta fase del torneo.

América de Cali vs. Atlético Nacional // Fotos: AFP

¿A qué horas juega América de Cali vs. Atlético Nacional HOY?

El duelo de vuelta de la semifinal se encuentra programado HOY domingo, 16 de noviembre, a las 5:00 de la tarde. Compromiso que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, en donde se espera la llegada masiva de hinchas escarlatas para conseguir la victoria.



¿Dónde ver América de Cali vs. Atlético Nacional HOY?

Tanto hinchas escarlatas como verdolagas podrán disfrutar de este encuentro totalmente gratis y online con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tanto en la señal de radio de 89.9 FM como por el canal de YouTube tendrá todo el minuto a minuto de este apasionante clásico en la sultana del Valle.



Posibles alineaciones América de Cali vs. Atlético Nacional