¿Fue gol del Junior? Revelan nuevo video sobre la polémica en el partido con América

La controversia por la jugada más discutida del duelo entre Junior y América fue centro de debate este lunes, 24 de noviembre, luego de que circulara un nuevo video grabado desde la tribuna occidental del estadio. La grabación, hecha por un aficionado, reabrió la discusión sobre si la pelota realmente ingresó en la acción del defensor Jea Pestaña que terminó siendo convalidada como gol por el equipo arbitral y ratificada por el VAR.

“Qué triste que tenga que aparecer un video de un aficionado para solucionar la duda”, expresó jhon Jaime Osorio, periodista de Blog Deportivo.



Nuevo video del gol de Junior

En el canal de YouTube de 'Juanse Sin Miedo', el hincha del América publicó un nuevo video sobre su experiencia en el partido contra el conjunto tiburón y, precisamente, alcanzó a grabar esa jugada polémica que generó debate en el país.

Acá dejo el autogol del América porque de manera atrevida lo están compartiendo y sin dar el debido reconocimiento… Así son los “periodistas” de este platanal



Video original: https://t.co/wS4xhWI6iP#FelizLunes pic.twitter.com/X87UymB5tq — Juanse sin Miedo (@JuanseSINMIEDO) November 24, 2025

Sin embargo, el nuevo video también despertó sospechas. Varios miembros de la mesa señalaron que al compararlo con la transmisión oficial aparecen inconsistencias en la postura del jugador que rechaza la pelota, especialmente en la posición de sus brazos. Ante esto, el también realizador audiovisual expresó en Blog Deportivo que esto sucede porque él estaba en otro ángulo de la tribuna, mientras la cámara de la transmisión oficial -que también se usa para el VAR- estaba más frontal al arco.



¿Qué pasa con el VAR?

El análisis también puso en evidencia las limitaciones tecnológicas del VAR en Colombia. Según los comentaristas, la decisión en cancha se tomó basándose en una cámara frontal que captó la pelota en el aire, y no sobre el piso, lo que genera un engaño visual. Para ellos, el equipo arbitral quedó expuesto al no disponer de la perspectiva adecuada para determinar con precisión si el balón ingresó o no.

Desde una mirada más reglamentaria, los panelistas recordaron el protocolo del VAR: si no hay evidencia clara para revertir la decisión del árbitro, se mantiene el fallo inicial. En este caso, la ausencia de una toma contundente en la transmisión habría llevado al VAR a respetar la determinación del juez central. Aun así, algunos sostuvieron que, ante la duda razonable, el criterio debió favorecer al equipo presuntamente afectado, mientras otros insistieron en que no puede hablarse de beneficiados si justamente existe duda.



El debate, más allá de la jugada puntual, subraya un problema de fondo: la falta de herramientas tecnológicas consistentes para decisiones de alto impacto en el fútbol profesional colombiano.