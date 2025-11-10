Miguel Borja estaría cerca de regresar a Colombia; no es el Junior de Barranquilla

La relación entre River Plate y Miguel Borja estaría cerca de llegar a su final, pues el delantero colombiano no entraría más en los planes del cuadro ‘millonario’ de cara a la temporada 2026, según medios locales; por lo tanto, el futbolista estaría mirando nuevos horizontes y un posible regreso a la Liga BetPlay no sería algo imposible.

De acuerdo con información de Óscar Arturo Martán, presidente de Inter de Palmira, en Zona Libre de Humo, persona cercana al delantero, aseguró que habría una conversación muy adelantada de Borja con un gigante del fútbol profesional colombiano para sellar su regreso en 2026.

Miguel Ángel Borja con River Plate Foto: X @RiverPlate

Miguel Borja, cerca de un grande de Colombia

Según la información revelada, Borja tendría una conversación adelantada con América de Cali de cara a la temporada 2026 y solo faltaría acordar cifras económicas, las cuales compiten contra clubes mexicanos, para sellar por completo la llegada del delantero desde River Plate de Argentina.

“Todo es posible. Creo que Miguel tiene unos números en su mente, que quiere que se le lleguen. Creo que hay algo ya muy adelantado con un club de México, uno de los grandes de ella, que creo que están próximos a intercambiar documentos; pero si América les llega a esos números, aceptaría, creo yo”, dijo



Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate Foto: AFP

El impresionante historial goleador de Miguel Borja

De concretarse el fichaje, América de Cali se haría con un delantero de una amplia experiencia internacional, tanto a nivel de clubes como selección. No por nada en su palmarés reposa la Copa Libertadores que obtuvo con Atlético Nacional en 2016 o la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe en 2015.

Ganó el campeonato de Brasil con Palmeiras (2018) y la liga de Argentina con River Plate (2023), siendo clave en estos títulos y una figura internacional, incluso, nombrado en su momento como el Futbolista del Año en Sudamérica.

Ha disputado 550 partidos como profesional con un saldo a favor de 219 goles y 42 asistencias, demostrando su trabajo letal a la hora de llegar al área y figura en casi todos sus equipos, pero en los últimos meses su rendimiento bajó en River Plate y América de Cali vería una oportunidad para recuperarlo.