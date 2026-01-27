En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Intento de robo a una finca en Cundinamarca terminó en tiroteo: hay dos capturados

Intento de robo a una finca en Cundinamarca terminó en tiroteo: hay dos capturados

Los sospechosos, con antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, fueron descubiertos cuando se disponían a cometer un robo en la vereda El Silencio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad