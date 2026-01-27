Intento de robo a una finca en Cundinamarca terminó en tiroteo: hay dos capturados

Dos hombres de 50 y 63 años fueron capturados en flagrancia en zona rural de Cundinamarca luego de un intercambio de disparos con la Policía, tras ser sorprendidos cuando intentaban cometer un hurto en la vereda El Silencio.

De acuerdo con las autoridades, la intervención se produjo luego de que la comunidad alertara sobre una camioneta sospechosa que se desplazaba por el sector. Con la información suministrada, los policías del sector activaron un operativo de cierre de vías que permitió interceptar el vehículo en una zona rural.

Durante el procedimiento, los ocupantes del vehículo dispararon contra los policías con el fin de evadir la captura, lo que derivó en un cruce de disparos. La rápida reacción de los policías permitió reducir a los sospechosos sin que se registraran personas heridas.

En la inspección del vehículo, las autoridades hallaron dos revólveres calibre 38 con cartuchos percutidos, un arma traumática y procedieron a la inmovilización de la camioneta en la que se movilizaban.



Los capturados, oriundos de los municipios de Yacopí y Granada, Meta, presentan un amplio historial judicial. Según los registros oficiales, ambos tienen antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.

Los hombres y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.