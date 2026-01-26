En vivo
Robo de cadena al hijo del presidente Petro en Madrid: esta es la versión de la Policía de España

Robo de cadena al hijo del presidente Petro en Madrid: esta es la versión de la Policía de España

El hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro fue víctima de un robo en la Gran Vía de Madrid. El presunto asaltante, un joven de origen marroquí, fue detenido minutos después gracias a la rápida intervención policial.

