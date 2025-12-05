Ditu en Las Vegas: 5 de diciembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 5 de diciembre:
- Perplexity, la inteligencia artificial que es muy utilizada en Estados Unidos por los "razonamientos más profundos" que realiza al momento de dar una respuesta.
- El periodista Miguel Garzón contó detalles sobre las novedades presentadas en el Re:Invent de Las Vegas, evento tecnológico en el que estuvo la plataforma de Caracol Televisión Ditu.
- Jimmy García, pionera en la Escuela de Robótica del Chocó, habló de cómo se inició este proyecto y la acogida que tuvo por parte de los jóvenes.