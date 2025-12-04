En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali enciende su Navidad este 7 de diciembre con un alumbrado de 2,2 kilómetros

Cali enciende su Navidad este 7 de diciembre con un alumbrado de 2,2 kilómetros

La ciudad activará su recorrido iluminado, espectáculos culturales y actividades en barrios y corregimientos. El Peñón también tendrá programación especial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad