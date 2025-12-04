Cali enciende su Navidad este 7 de diciembre con un alumbrado de 2,2 kilómetros

Cali ya tiene todo preparado para una de las fechas más esperadas por los caleños: este 7 de diciembre, durante la celebración del Día de las Velitas, la ciudad encenderá oficialmente su alumbrado navideño.

Este año, la capital vallecaucana será presentada como “la sucursal de la Navidad”, un concepto que acompañará un recorrido iluminado de 2,2 kilómetros con figuras, diseños y adornos inspirados en las tradiciones del departamento y en la biodiversidad de la región.

A partir de las 6:30 p. m. de este domingo, los caleños podrán disfrutar en el Bulevar del Río de una puesta en escena que incluirá decoración de gran formato, shows de luces robóticas, espectáculos culturales y presentaciones artísticas.

Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UASP), aseguró que la ciudad está lista para ofrecer una experiencia distinta este año. Además, confirmó que la Navidad se vivirá en varios puntos de Cali, incluyendo monumentos y corregimientos.



“También tendremos alumbrado navideño en el Bulevar del Oriente para que toda la ciudadanía disfrute. Estaremos en el Barrio Obrero, y tendremos iluminación en monumentos como la Catedral de San Pedro, Cristo Rey y las Tres Cruces. En los corregimientos llegaremos a Montebello, La Buitrera y Felidia”, afirmó Hau.

El alumbrado estará disponible desde el 7 de diciembre hasta la primera semana de enero, y las autoridades estiman la llegada de más de 2 millones de visitantes durante la temporada.

El Peñón también tendrá actividad especial en el Día de las Velitas.

El tradicional barrio El Peñón se sumará a la celebración con el programa “Borondiando por El Peñón”, que contempla el cierre de varias vías para permitir que los asistentes recorran la zona de forma segura entre las 4:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Jorge Vergara, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, explicó los cierres y la finalidad del programa.

“En el barrio El Peñón se personalizarán vías como la carrera 2, la calle 3 Oeste y la rotonda del Peñón. La idea es que las zonas gastronómicas puedan sacar mesas para el disfrute de las personas que lleguen a esta celebración”, indicó el funcionario.

Este 7 de diciembre, Cali vivirá una jornada especial para disfrutar en familia, tanto con el alumbrado navideño como con las actividades en El Peñón. La ciudad se prepara para brillar.