Continúa la búsqueda del hombre disfrazado que le provocó la muerte a una niña en Yumbo, Valle

Aún no se tiene indicio de quien pudo haber sido la persona disfrazada que realizó esta balacera en el barrio Bellavista, en la zona de ladera de Yumbo, Valle del Cauca, la cual le provocó la muerte a una pequeña niña de tan solo ocho años de edad, quien fue víctima de una bala perdida durante la celebración del Halloween.

Lo que se conoce hasta el momento, es que a las afueras de la vivienda del menor, un hombre extranjero fue atacado por el sicario y una de las balas impactó a la niña, aunque fue llevada a un centro asistencial por sus familiares, no pudo soportar la gravedad de sus heridas.

"Se trató de un caso aislado, cuando el ciudadano estaba afuera de la vivienda de la menor quien fue herido con arma de fuego por un sicario disfrazado desde una motocicleta. La investigación se encuentra en etapa preliminar, los datos y las pruebas en cadena de custodia están en manos de la SIJIN de la Policía y la Fiscalía", manifestó el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz.

El hombre a quien le dispararon sobrevivió al ataque, pero sufrió lesiones, ya que fue impactado con tres disparos.