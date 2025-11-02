En vivo
Masacre en El Águila, Valle, habría sido confrontación por el control de rentas criminales

Masacre en El Águila, Valle, habría sido confrontación por el control de rentas criminales

Una de las víctimas registraba antecedentes judiciales y había salido de la cárcel hace pocos días.

El Águila, Valle del Cauca
Alcaldía de El Águila, Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

Poco a poco se van revelando más detalles de la masacre registrada en la tarde del sábado 1 de noviembre, al interior de un bar en el municipio de El Águila, en el norte del Valle del Cauca. Pues la Policía ya dio a conocer la primera hipótesis de este crimen.

Al parecer, el hecho habría sido el resultado de una confrontación entre 'Los Flacos' y la 'Nueva Generación', bandas criminales que delinquen en esta zona del departamento.

Una de las víctimas registraba antecedentes por porte de armas de fuego y estupefacientes, y hace poco más de dos semanas había recuperado la libertad, por vencimiento de términos.

"Se registró una confrontación entre integrantes de estas bandas delincuenciales, al parecer por el control de rentas criminales relacionadas con el microtráfico y la extorsión. El hecho tuvo lugar al interior del establecimiento comercial de venta de bebidas alcohólicas, donde se presentó el intercambio de disparos que dejó como resultado la muerte de cuatro integrantes de una de estas bandas", señaló la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

Cabe recordar que en medio de esta balacera otras tres personas resultaron lesionadas, las cuales se encuentran fuera de peligro, pero siguen siendo atendidas en el centro asistencial. La investigación avanza para esclarecer lo ocurrido.

Tras lo ocurrido, en el municipio declararon ley seca durante el resto del puente festivo desde las 6:00 de la tarde hasta las 10 de la mañana. También, el toque de queda para menores de siete de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

