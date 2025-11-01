En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Masacre en El Águila, Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas

Masacre en El Águila, Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas

En el hecho otras tres personas resultaron heridas. Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Una nueva masacre ha conmocionado a la comunidad en el norte del Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron al interior de un bar, ubicado en pleno centro del municipio de El Águila, cuando un grupo de personas que departía en el lugar fue atacado a disparos por sujetos armados.

Vea también:

  1. Caravana de halloween en Palmira, Valle
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Delincuente murió tras enfrentarse a la Policía durante caravana de Halloween en Palmira, Valle

De manera preliminar las autoridades confirmaron que la balacera dejó como saldo cuatro personas asesinadas, y por lo menos otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas inmediatamente al hospital local, el cual está ubicado muy cerca al lugar del crimen.

Actualmente, las autoridades se encuentran en el sitio haciendo las respectivas labores judiciales, el levantamiento de los cuerpos y recolección de pistas de lo ocurrido para esclarecer lo que sucedió.

Investigadores forenses
Investigadores forenses
Foto: AFP, imagen de referencia

Por el momento se desconoce las identidades de la víctimas, al parecer eran habitantes de la zona rural del municipio. Entre las personas heridas habría una mujer y un menor de edad.

Lea también:

  1. Amigo de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, narra lo sucedido
    Amigo de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, narra lo sucedido
    Foto: redes sociales
    Bogotá

    Amigo de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, narra lo sucedido

  2. Marcha antorchas Universidad del Atlántico.png
    Estudiantes de la Universidad del Atlántico en medio de su Marcha de las Antorchas durante la noche de Halloween.
    Cortesía
    Caribe

    Así se vivió la 'marcha de las antorchas' convocada en contra del nuevo rector de UniAtlántico

  3. Revelan la identidad de la pareja que murió en fatal choque en la Av. Mutis de Bogotá
    El conductor se dio a la fuga tras el fatal accidente.
    Foto: Redes sociales y Noticias Caracol
    Bogotá

    Revelan la identidad de la pareja que murió en fatal choque en la Av. Mutis de Bogotá

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valle del Cauca

Masacres

Víctimas

Publicidad

Publicidad

Publicidad