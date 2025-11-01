Masacre en El Águila, Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas

Una nueva masacre ha conmocionado a la comunidad en el norte del Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron al interior de un bar, ubicado en pleno centro del municipio de El Águila, cuando un grupo de personas que departía en el lugar fue atacado a disparos por sujetos armados.

De manera preliminar las autoridades confirmaron que la balacera dejó como saldo cuatro personas asesinadas, y por lo menos otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas inmediatamente al hospital local, el cual está ubicado muy cerca al lugar del crimen.

Actualmente, las autoridades se encuentran en el sitio haciendo las respectivas labores judiciales, el levantamiento de los cuerpos y recolección de pistas de lo ocurrido para esclarecer lo que sucedió.

Investigadores forenses Foto: AFP, imagen de referencia

Por el momento se desconoce las identidades de la víctimas, al parecer eran habitantes de la zona rural del municipio. Entre las personas heridas habría una mujer y un menor de edad.

