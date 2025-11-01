Delincuente murió tras enfrentarse a la Policía durante caravana de Halloween en Palmira, Valle

Un enfrentamiento entre delincuentes y la Policía se registró en el barrio Las Mercedes, en una de las caravanas de motos que se realizaron en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, durante la celebración del Halloween.

Estos sujetos se habían infiltrado al recorrido para cometer varios hurtos, y a una de sus víctimas le quitaron un arma de aire; para huir del sitio dispararon varias veces, provocándole heridas a esta persona. Como la Policía se encontraba haciendo el acompañamiento de la caravana, de inmediato hubo una reacción que generó el intercambio de disparos.

"A estos sujetos se les encuentra en su poder dos armas de fuego tipo revólver. Durante la rodada, estos sujetos habían realizado un hurto a una persona y la lesionaron. En la reacción policial uno de estos delincuentes es abatido, en el desarrollo del procedimiento policial y el otro fue capturado", explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Las armas que portaban los delincuentes fueron incautadas, mientras que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Hay que señalar que en el municipio de Palmira se registraron cuatro caravanas, de las que esta fue la única alteración. El balance de los demás recorridos fue positivo.