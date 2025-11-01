Muere estudiante tras presuntamente ser atacado por sus compañeros durante fiesta de Halloween

La noche de Halloween dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años, quien habría sido presuntamente agredido por tres personas durante una fiesta.

Los hechos se registraron el jueves 30 de octubre en la localidad de Barrios Unidos. La víctima fue ingresada al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo.

Debido a la gravedad de las lesiones, el cuerpo médico ordenó su traslado al Hospital Simón Bolívar, donde fue ingresado al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, recibiendo atención interdisciplinaria especializada. Sin embargo, durante su estancia en la UCI, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció hacia las 7:00 de la noche.

Tras el suceso, las autoridades capturaron a tres implicados: dos mujeres y un hombre. Según las primeras versiones, los señalados salían de una fiesta de disfraces y, en medio de un presunto hecho de intolerancia, habrían golpeado al estudiante. Ninguno de los detenidos presenta antecedentes penales y fueron dejados a disposición por el delito de lesiones personales.



Por ahora, las causas que originaron la agresión permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.