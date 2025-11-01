Así se vivió la 'marcha de las antorchas' convocada en contra del nuevo rector de UniAtlántico

Entre disfraces, bengalas y arengas, se realizó una nueva jornada de protestas de estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes de nuevo se tomaron las calles de Barranquilla con la tradicional marcha de las antorchas durante la noche de Halloween, para insistir en la renuncia del abogado Leyton Barrios a la rectoría.

La movilización comenzó en la Plaza de la Paz y avanzó en dirección norte por la carrera 46, una de las troncales de TransMetro, por lo que el sistema de transporte masivo debió aplicar desvíos. El recorrido, iluminado por las antorchas de los estudiantes, terminó en inmediaciones de la Corporación Universitaria Americana.

En el camino, los jóvenes rechazaron el actuar de la Fuerza Pública en la intervención del pasado jueves e insistieron en que la reciente elección de Barrios es irregular por no cumplir con el total de los requisitos para el cargo.

“Seguiremos marchando, nos seguiremos manifestando para que la universidad y la voz de los estudiantes sean escuchadas. No queremos a Leyton Barrios como rector de la institución, no queremos un rector impuesto y mucho menos que un clan político intervenga e intente robarse los recursos de esta”, afirmó Javier Hernández, líder estudiantil.



Marcha de las antorchas

Anthony Barrios Caballero, representante estudiantil ante la Junta Prociudadela, aseguró que urge la intervención de las autoridades. “Exigimos respuesta de las autoridades e instituciones competentes para que pueda llegar nuevamente la tranquilidad a esta universidad que en los últimos años se había dado, pero que hoy se ve permeada por esta designación que atropella a toda la comunidad universitaria”, añadió.

El escenario de este viernes recuerda al vivido el 31 de octubre de 2019, cuando los estudiantes de UniAtlántico salieron disfrazados en una multitudinaria marcha de las antorchas por el sur de Barranquilla para exigir la salida del entonces rector, Carlos Prasca, señalado de acoso a estudiantes. Aquella movilización terminó justamente con la renuncia de Prasca a la rectoría.

Vale mencionar que el Ministerio de Educación abrió una investigación sancionatoria en la Universidad del Atlántico por las múltiples denuncias sobre la elección del nuevo rector. A su vez, la Procuraduría comenzó una indagación por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en esta institución, en momentos en que los estudiantes realizaban una protesta contra ese nombramiento del rector.



Leyton Barrios inicia su gestión

Al tiempo, con un mensaje de confianza y unidad, el nuevo rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, sostuvo su primer encuentro con los decanos de las distintas facultades, en lo que definió como el punto de partida de una etapa de diálogo y fortalecimiento institucional.

“La sola presencia de ustedes indica el reconocimiento a la institucionalidad. Acompáñenme a dejar un gran legado”, expresó Barrios, al invitar a los líderes académicos a ser referentes en la región y protagonistas del proceso de reconstrucción de la universidad.

Marcha de las antorchas

Durante la reunión —moderada por la secretaria general, Josefa Cassiani—, los decanos compartieron sus perspectivas sobre el estado actual de las facultades y coincidieron en la necesidad de abrir espacios de concertación con la comunidad universitaria.

Uno de los principales acuerdos fue la creación de mesas de trabajo por facultad, en las que participarán voceros estudiantiles para fomentar un diálogo abierto y constructivo. Los decanos resaltaron que existe disposición entre los estudiantes y docentes para mantener las actividades académicas mientras avanzan las asambleas permanentes.

El rector, egresado de la Universidad del Atlántico, destacó que su gestión buscará proyectar la institución más allá del campus. “Queremos que Barranquilla y el Atlántico se reconozcan como territorios que apuestan por el conocimiento y la educación”, afirmó.