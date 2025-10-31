Procuraduría indaga posible represión policial en Universidad del Atlántico tras elección del rector

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza durante los enfrentamientos con estudiantes de la Universidad del Atlántico, ocurridos el pasado 30 de octubre tras la elección del nuevo rector de la institución.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos habrían involucrado el uso de gases lacrimógenos y el sobrevuelo de un helicóptero en medio de las manifestaciones, actuaciones que podrían representar una vulneración a la autonomía universitaria y poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.

La investigación, adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si hubo excesos por parte de los uniformados.



La designación del nuevo rector que causó controversia

El abogado Leyton Barrios fue nombrado rector de la Universidad del Atlántico, luego de la puja que, durante 17 días, mantuvo en suspensión esta elección que enfrentó a la casa Char con el Gobierno, y que finalmente se resolvió a favor del grupo local.

Los ánimos estuvieron caldeados en la Universidad del Atlántico, donde los estudiantes paralizaron sus actividades académicas, se tomaron los edificios de la sede norte, bloquearon con mesas y pupitres los accesos a las oficinas administrativas, causaron destrozos y hasta se enfrentaron a golpes entre ellos mismos.



Con esta indagación, la Procuraduría busca establecer si hubo o no un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía en el marco de estas protestas.