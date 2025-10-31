MinEducación abre investigación en Uniatlántico por denuncias sobre elección del nuevo rector

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció que ha trasladado al grupo sancionatorio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia las múltiples denuncias recibidas sobre el proceso de elección del rector en la Universidad del Atlántico, donde fue designado el abogado Leyton Barrios en medio de cuestionamientos por presuntamente incumplir con los requisitos para el cargo.

El ministro recordó que de ese proceso de elección se retiraron tanto él, como el delegado del Ministerio en la Junta Directiva de la Universidad y los consejeros.

A raíz de las protestas que terminaron en disturbios en las últimas horas, el Ministerio de Educación anunció “la creación de un grupo de alto nivel, liderado directamente desde el Despacho del Ministro, que tendrá la tarea de analizar y dar respuesta inmediata al pliego de peticiones de los estudiantes y manifestantes”.

Este Ministerio, a su vez, solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para atender las solicitudes de la comunidad universitaria, a lo cual ya ha habido una respuesta del ente de control.



Justamente la Procuraduría “abrió una indagación previa contra miembros por determinar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, por un eventual uso desproporcionado de la fuerza durante los enfrentamientos sostenidos el pasado jueves con manifestantes en la Universidad del Atlántico, tras la elección del nuevo rector de esa institución”.

“La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico indaga si los uniformados habrían hecho un uso excesivo de la fuerza utilizando gases lacrimógenos y aparentemente autorizando el sobrevuelo de un helicóptero, lo que podría constituir una transgresión a la autonomía universitaria y afectar la seguridad de la comunidad educativa”, dijo el ente.