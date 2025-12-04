En vivo
Blu Radio  / Economía  / Alto incremento de salario mínimo en 2026 podría golpear a este grupo de trabajadores, según experto

Alto incremento de salario mínimo en 2026 podría golpear a este grupo de trabajadores, según experto

Aunque estas alzas han buscado mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores formales, los resultados muestran un panorama más complejo.

