Este es el valor que recibirá de prima en diciembre de 2025 si gana el salario mínimo

Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores en Colombia empiezan a alistar cuentas y a esperar uno de los pagos más importantes del año: la prima de fin de año.
Esta prestación social, obligatoria para la mayoría de empleados formales del país, se convierte en un alivio económico clave para cerrar el 2025, especialmente para quienes devengan el salario mínimo.
Para este año, el salario mínimo en Colombia se fijó en $1.423.500, cifra a la que se suma el auxilio de transporte de $200.000 para quienes tienen derecho a recibirlo. En total, el ingreso base para el cálculo de la prima llega a $1.623.500.
Este valor será fundamental para determinar cuánto debe recibir un trabajador en diciembre, dependiendo del tiempo que haya laborado en el segundo semestre del año.
La prima no es universal, aplica únicamente para trabajadores vinculados mediante contrato laboral. Entre los beneficiados están:
Por su parte, no reciben prima: contratistas por prestación de servicios, trabajadores independientes, informales y quienes devengan salario integral, pues ya la tienen incluida dentro de su remuneración.
La normativa colombiana establece una fórmula simple para definir el monto exacto:
Prima = (Salario base × Días trabajados) / 360
Si el trabajador laboró los 180 días del segundo semestre de 2025, el cálculo queda así:
Es decir, un trabajador que gana el salario mínimo y cumplió todo el semestre recibirá $811.750 en diciembre.
Si solo estuvo vinculado tres meses (90 días), el cálculo cambia:
En ese caso, la prima correspondiente será de $405.875.
La prima se liquida con base en el salario mensual y, para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, también incluye el auxilio de transporte. No se agregan horas extras, comisiones u otros pagos ocasionales, a menos que sean permanentes y constituyan salario.
La ley es clara: los empleadores tienen plazo hasta el 20 de diciembre para realizar el pago de la prima del segundo semestre. Se recomienda a los trabajadores verificar que el valor recibido coincida con el tiempo efectivamente laborado.