Este es el valor que recibirá de prima en diciembre de 2025 si gana el salario mínimo

Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores en Colombia empiezan a alistar cuentas y a esperar uno de los pagos más importantes del año: la prima de fin de año.

Esta prestación social, obligatoria para la mayoría de empleados formales del país, se convierte en un alivio económico clave para cerrar el 2025, especialmente para quienes devengan el salario mínimo.



¿Cuál es el salario base para calcular la prima en 2025?

Para este año, el salario mínimo en Colombia se fijó en $1.423.500, cifra a la que se suma el auxilio de transporte de $200.000 para quienes tienen derecho a recibirlo. En total, el ingreso base para el cálculo de la prima llega a $1.623.500.

Salario mínimo 2025. Foto: Blu Radio y Pexels

Este valor será fundamental para determinar cuánto debe recibir un trabajador en diciembre, dependiendo del tiempo que haya laborado en el segundo semestre del año.



Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios

La prima no es universal, aplica únicamente para trabajadores vinculados mediante contrato laboral. Entre los beneficiados están:



Empleados con contrato fijo, indefinido, por obra o labor, o en modalidad de teletrabajo.

Trabajadoras domésticas, conductores de servicio familiar, operarios de finca y quienes trabajan por días.

Servidores públicos con vinculación legal y docente oficial.

Por su parte, no reciben prima: contratistas por prestación de servicios, trabajadores independientes, informales y quienes devengan salario integral, pues ya la tienen incluida dentro de su remuneración.



Así se calcula la prima de diciembre de 2025

La normativa colombiana establece una fórmula simple para definir el monto exacto:

Prima = (Salario base × Días trabajados) / 360

Si el trabajador laboró los 180 días del segundo semestre de 2025, el cálculo queda así:



Salario base: $1.623.500

$1.623.500 Días trabajados: 180

180 Fórmula: (1.623.500 × 180) ÷ 360

(1.623.500 × 180) ÷ 360 Total prima: $811.750

Es decir, un trabajador que gana el salario mínimo y cumplió todo el semestre recibirá $811.750 en diciembre.



¿Cuánta plata le pagarán por la prima de diciembre en Colombia en el 2025? Foto: ImageFx

Si solo estuvo vinculado tres meses (90 días), el cálculo cambia:



1.623.500 × 90 = 146.115.000

146.115.000 ÷ 360 = $405.875

En ese caso, la prima correspondiente será de $405.875.



¿Qué conceptos incluye la prima?

La prima se liquida con base en el salario mensual y, para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, también incluye el auxilio de transporte. No se agregan horas extras, comisiones u otros pagos ocasionales, a menos que sean permanentes y constituyan salario.



¿Cuándo deben pagarla?

La ley es clara: los empleadores tienen plazo hasta el 20 de diciembre para realizar el pago de la prima del segundo semestre. Se recomienda a los trabajadores verificar que el valor recibido coincida con el tiempo efectivamente laborado.