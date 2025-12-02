¿Descuentan salud en la prima de los pensionados en diciembre? Esto dice la ley

Con el último mes del año llega la prima de diciembre, uno de los ingresos económicos más esperados por muchos colombianos. Especialmente en esta época, cuando las personas planean vacaciones, comprar regalos o hacer algunas compras pendientes, este dinero representa un importante alivio económico.

Entre quienes más esperan este ingreso extra se encuentran los pensionados, quienes reciben la mesada número 13, contemplada en la Ley 100 de 1993. Esta norma establece que el pago corresponde al 100 % del valor de la mesada mensual.



¿Qué día pagan la mesada 13 a los pensionados en Colombia?

El pago de la mesada 13, según han indicado las entidades correspondientes, se realizará de manera automática en la cuenta donde el pensionado recibe su mesada habitual.

De acuerdo con la ley, este dinero debe pagarse antes del 20 de diciembre. Generalmente, el desembolso se efectúa durante la primera quincena del mes. En 2025, el día 15 cae lunes, por lo que se espera que el pago se realice ese día.

Tenga en cuenta que el valor recibido es proporcional al monto de su pensión. Una de las mayores preocupaciones de los pensionados es si esta mesada tendrá descuentos de salud. Según han aclarado diversas entidades del Gobierno, esta mesada se paga sin ningún descuento, ni por salud ni, en caso de aplicar, por el Fondo de Solidaridad Pensional.

En este video de Blu Radio le explicamos cómo calcular el valor de su prima

Pensionados que recibirán dinero extra en diciembre en Colombia

Según lo estipulado en la ley, los pensionados que tienen derecho a este beneficio son aquellos que pertenecen al régimen de prima media, administrado por Colpensiones. También podrán recibirla quienes pertenezcan al régimen de ahorro individual en fondos privados, como Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos.

Teniendo en cuenta esta información, los pensionados que podrán recibir la mesada 13 en diciembre son:



Pensionados por vejez, es decir, quienes cumplieron los requisitos de edad y semanas cotizadas.

es decir, quienes cumplieron los requisitos de edad y semanas cotizadas. Pensionados por invalidez , es decir, personas que hayan perdido al menos el 50 % de su capacidad laboral certificada oficialmente.

, es decir, personas que hayan perdido al menos el 50 % de su capacidad laboral certificada oficialmente. Pensionados por sobrevivencia, es decir, quienes heredaron la pensión tras el fallecimiento del titular.

Recuerde que, actualmente, los requisitos para pensionarse por vejez son: 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres y haber cumplido las semanas mínimas de cotización establecidas.