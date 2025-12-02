En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Descuentan salud en la prima de los pensionados en diciembre? Esto dice la ley

¿Descuentan salud en la prima de los pensionados en diciembre? Esto dice la ley

Tenga en cuenta que el pago de la mesada 13, según han indicado las entidades correspondientes, se realizará de manera automática en la cuenta donde el pensionado recibe su mesada habitual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad