Estos colombianos recibirán dinero extra en su pensión en diciembre: fechas y quiénes aplican

Con la llegada de diciembre y el pago de la prima de fin de año, miles de pensionados podrán recibir no solo la mesada correspondiente al mes, sino también un pago adicional conocido como mesada 13, dirigido a ciertos colombianos.

Este beneficio está contemplado en la Ley 100 de 1993 y busca otorgar un ingreso extra a algunos pensionados. Cabe recordar que la mesada 13 corresponde al 100 % del valor de la mesada mensual.

La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

¿Quiénes reciben la mesada 13 en diciembre en Colombia?

Pueden acceder a este beneficio las personas que pertenezcan al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y quienes estén en el régimen de ahorro individual, como Porvenir, Colfondos y otros fondos privados. La mesada 13 aplica para:



Pensionados por vejez, es decir, quienes hayan cumplido los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas: 62 años para hombres y 57 años para mujeres.

Pensionados por invalidez, quienes hayan perdido el 50 % o más de su capacidad laboral y cuenten con la certificación correspondiente.

Pensionados por sobrevivencia, es decir, quienes heredaron la pensión tras el fallecimiento del titular beneficiario.

Este pago, según informan las entidades, se realiza de forma automática en las cuentas donde el pensionado recibe su mesada habitual.



¿Cuánto dinero se recibe por la mesada 13 en diciembre?

Tenga presente que el valor de la mesada 13 varía según el monto común de su pensión. Por ejemplo, si una persona recibe un salario mínimo, que para 2025 es de $1.423.500 COP, ese será el mismo valor que recibirá como mesada adicional.



¿Cuándo pagan la mesada 13 en Colombia?

De acuerdo con la ley, este pago debe entregarse durante la primera quincena de diciembre. Es recomendable que revise los datos que tiene registrados en las entidades, para evitar confusiones o problemas a la hora de recibir el pago de la mesada 13.

