Estos colombianos recibirán dinero extra en su pensión en diciembre: fechas y quiénes aplican

Con la llegada de diciembre y el pago de la prima de fin de año, miles de pensionados podrán recibir no solo la mesada correspondiente al mes, sino también un pago adicional conocido como mesada 13, dirigido a ciertos colombianos.
Este beneficio está contemplado en la Ley 100 de 1993 y busca otorgar un ingreso extra a algunos pensionados. Cabe recordar que la mesada 13 corresponde al 100 % del valor de la mesada mensual.
Pueden acceder a este beneficio las personas que pertenezcan al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y quienes estén en el régimen de ahorro individual, como Porvenir, Colfondos y otros fondos privados. La mesada 13 aplica para:
Este pago, según informan las entidades, se realiza de forma automática en las cuentas donde el pensionado recibe su mesada habitual.
Tenga presente que el valor de la mesada 13 varía según el monto común de su pensión. Por ejemplo, si una persona recibe un salario mínimo, que para 2025 es de $1.423.500 COP, ese será el mismo valor que recibirá como mesada adicional.
De acuerdo con la ley, este pago debe entregarse durante la primera quincena de diciembre. Es recomendable que revise los datos que tiene registrados en las entidades, para evitar confusiones o problemas a la hora de recibir el pago de la mesada 13.
