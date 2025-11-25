¿Cuánta plata le pagarán por la prima de diciembre en Colombia en el 2025?

Con la llegada de las fiestas de fin de año, época de celebración, regalos y, en muchos casos, viajes o vacaciones, miles de colombianos esperan un alivio económico que, como cada año, les sirva como ingreso extra para sus gastos.

Se trata de la prima de Navidad, una prestación social que consiste en el pago de una suma de dinero que realiza la empresa al trabajador, teniendo en cuenta la asignación básica mensual del cargo que desempeña.



¿Cuándo se paga la prima de final de año en 2025?

Este pago se realiza, según lo estipulado en el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, durante la primera quincena del mes de diciembre. Es decir, en 2025 el día 15 cae lunes, por lo que se espera que el desembolso de la prima se haga en esa fecha.

Además, recuerde que la ley establece que el plazo máximo para realizar este pago es hasta el 20 de diciembre, por lo tanto, debe recibir el monto antes de esa fecha.

¿Cuándo pagan la prima de diciembre en Colombia en 2025? Este es el día exacto Foto: ImageFx

¿Cuánto dinero se recibe por la prima de Navidad en 2025?

Para 2025, según señaló el Ministerio Público, el monto de la prima está sujeto no solo al salario básico, sino también a los auxilios de alimentación y transporte, recargos nocturnos, trabajo en días festivos o dominicales, horas extra, la prima de servicios de vacaciones, bonificaciones por servicios prestados, entre otras prestaciones.



Este pago equivale a un salario mensual correspondiente a la función que desempeñe el trabajador al 30 de noviembre de 2025. Por ello, el valor recibido varía según el sueldo. Sin embargo, existe una fórmula para calcular la prima de manera aproximada: (salario base mensual × días trabajados en el semestre) ÷ 360

Recuerde que el salario mínimo en 2025 quedó establecido en $1.423.500, y el auxilio de transporte en $200.000. Con estos datos podrá realizar sus cálculos. Con este monto, una persona que gane el salario mínimo recibiría aproximadamente $811.750 COP por su prima de Navidad.