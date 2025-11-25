En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Cuánta plata le pagarán por la prima de diciembre en Colombia en el 2025?

¿Cuánta plata le pagarán por la prima de diciembre en Colombia en el 2025?

Este pago correspondiente a la prima de fin de año se realiza, según lo estipulado en el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, durante la primera quincena del mes de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad