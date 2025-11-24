¿Cuándo pagan la prima de diciembre en Colombia en 2025? Este es el día exacto

Con la llegada de diciembre, el último mes del año, miles de trabajadores esperan el pago de la prima de servicios, un ingreso que muchos destinan a comprar ropa, regalos, pagar deudas o ahorrar.



¿Qué es la prima de servicios?

La prima de servicios es un dinero extra que funciona como un alivio económico para los trabajadores en Colombia. Esta prestación social está contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 306.

¿Cuándo pagan la prima de Navidad en 2025?

El pago de la prima debe realizarse durante la primera quincena de diciembre. En 2025, el 15 de diciembre cae lunes, fecha en la que normalmente se realizan estos desembolsos, por lo que es muy probable que ese día se efectúe el pago.

Además, recuerde que la ley exige a las empresas efectuar el pago máximo hasta el 20 de diciembre.



¿Quiénes reciben el pago de la prima en diciembre?

La ley establece que toda empresa debe pagar una suma equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, dividida en dos pagos semestrales: uno en junio o julio y el otro en diciembre.

En ese sentido, todos los trabajadores vinculados a una empresa mediante contrato a término fijo, indefinido, por obra o labor, o en modalidad de teletrabajo, tienen derecho a recibir esta prima.



Tenga en cuenta que este pago no aplica para estudiantes vinculados por contrato de aprendizaje, trabajadores independientes o personas contratadas por prestación de servicios, entre otros casos.



¿Cuánto dinero se recibe por la prima de fin de año?

El cálculo es sencillo. Para saber cuánto dinero recibirá por la prima del mes de diciembre, puede usar la siguiente fórmula: (salario base mensual × días trabajados en el semestre) ÷ 360.