Pacto Histórico anuncia que mantiene consulta pese a renuncia de Daniel Quintero

El Comité Político del Pacto Histórico anunció que la consulta del 26 de octubre, en la que elegirán a su candidato a la presidencia, se va a mantener pese a la renuncia del precandidato Daniel Quintero.

“La renuncia individual del precandidato Daniel Quintero no altera nuestra determinación: concurriremos a la consulta con las dos precandidaturas que han manifestado públicamente su decisión de permanecer en la contienda electoral”, señaló el Pacto.

Los dos precandidatos del Pacto Histórico serán Iván Cepeda y Carolina Corcho. Además, ese sector político le hará unas solicitudes a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral.

Pacto Histórico y su candidato a la Presidencia Foto: AFP y @PactoCol

“Solicitaremos a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales y requeriremos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil la certificación formal de nuestro acuerdo de consulta y de sus efectos jurídicos, dejando claro el carácter partidista de la consulta y su objeto de cara a la participación en el Frente Amplio”, agregan desde el Pacto.



Es importante recordar que Daniel Quintero renunció a la consulta al asegurar que no había garantías plenas por una decisión del Consejo Nacional Electoral que, según Quintero, no deja claro que el candidato que gane la consulta puede ir en marzo a la otra consulta del Frente Amplio.

El presidente Gustavo Petro también se refirió en las últimas horas a la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir el uso de los logos del Pacto Histórico en los tarjetones de la consulta del 26 de octubre.

“El Consejo Nacional Electoral otra vez le niega al presidente el derecho de ser miembro y fundar un partido político. Me violan mis principales derechos constitucionales y convencionales, y le pido a todos los compañeros y compañeras de mi partido actuar ante los organismos internacionales contundentemente. Si no dejan poner logos, que no se ponga ninguno”, dijo Petro.