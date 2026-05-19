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CNE suspende temporalmente a ATLAS INTEL: ¿incumplió la nueva ley de encuestas?

Se trata de una medida cautelar del CNE que congela temporalmente la divulgación de las mediciones hasta verificar que las empresas cumplan con los requisitos legales.

CNE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una medida cautelar de urgencia que ordena suspender la publicación de encuestas electorales de la firma Atlas Intel. La decisión, adoptada por la magistrada Fabiola Márquez, responde a un informe técnico que evidenció presuntas violaciones a las normas de medición de intención de voto en Colombia.

La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE determinó que las mediciones digitales de esta firma extranjera califican legalmente como sondeos de opinión y no como encuestas probabilísticas. Álvaro Montenegro, comisionado auditor del órgano electoral, explicó que desde 1996 está prohibido difundir este tipo de ejercicios sobre intención de voto.

“La ley define claramente el concepto de sondeo diferenciándolo de la encuesta probabilística”, señaló Montenegro. El experto detalló que el método utilizado en redes sociales genera un fenómeno de autoselección, donde responde quien quiere y las veces que quiere. Esto impide estructurar un proceso aleatorio, calcular márgenes de error reales y abre la puerta a la manipulación coordinada o la creación de bodegas digitales. Además, el comisionado enfatizó que la firma nunca respondió a los requerimientos de subsanación técnica enviados por el tribunal.

Ante el anuncio de la multinacional GAD3 de suspender la publicación de sus estudios por considerar inviable la interpretación de la norma, el CNE aclaró que ningún canal de recolección de datos presencial o telefónico está vetado en el país.

La comisionada Daniela Vélez precisó la posición de la autoridad electoral frente a las plataformas de recolección: “La ley no restringe el hecho de hacer encuestas por medio telefónico, y nosotros desde la comisión tampoco lo excluimos”. Sin embargo, advirtió que el uso exclusivo de banners en redes sociales segrega el universo de los encuestados según la edad de los usuarios de cada plataforma. Vélez reiteró que todos los métodos son válidos siempre y cuando tengan un sustento técnico definido y verificable para el proceso de auditoría posterior.

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