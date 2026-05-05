CNE buscará "dar garantías" a encuestadoras tras controversia por nueva normativa electoral

En medio de la creciente controversia por las nuevas condiciones para la realización de encuestas electorales en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, anunció que el organismo revisará la situación junto con las firmas encuestadoras tras las críticas que advierten sobre la inviabilidad de la normativa vigente.

Reconoció la preocupación del sector y aseguró que el tema será abordado en una sala plena del CNE, con el objetivo de ofrecer claridad y garantías tanto a las empresas como a la ciudadanía.

“Mañana en sala plena lo tendremos que abordar para poder dar un comunicado realmente de lo que está pasando y sentar una mesa técnica con todas las encuestadoras”, afirmó.

Y es que, a través de un comunicado, la firma encuestadora española GAD3 anunció el cese de la publicación de encuestas. Según dijeron, la ley 2494 de 2025 y la interpretación hecha por la Comisión Técnica designada por el CNE exige entre otras cosas demostrar que cualquier ciudadano tuvo una “probabilidad cierta y cuantificable” de ser seleccionado.



Elecciones en Colombia // Foto: AFP

“La decisión es consecuencia de la interpretación realizada por la Comisión Técnica de la nueva normativa, que hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa. GAD3 prefiere suspender esta actividad antes que comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral, de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”, se puede leer en el comunicado.

El presidente del CNE insistió en que el objetivo institucional es garantizar transparencia y acceso a la información: “Tenemos que garantizarle a todas las encuestadoras y a todo el pueblo colombiano que tenga con objetividad los resultados de lo que está pasando”.

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Aunque el CNE debe ceñirse a la ley aprobada por el Congreso, Quiroz dejó abierta la posibilidad de revisar la aplicación práctica de la normativa. “Lo que tenemos que hacer es darle aplicación a lo que aprobaron en esa ley, pero tendremos que analizar cómo podemos darle solución a este problema”, explicó.