Registrador nacional pide a campañas designar el mayor número de testigos electorales posibles

A pocos días de las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a las campañas políticas y partidos para que designen el mayor número posible de testigos electorales en las mesas de votación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la vigilancia ciudadana durante la jornada democrática.

Durante una entrevista en Mañanas Blu con el periodista Néstor Morales, el funcionario explicó que estos actores tendrán facultades determinantes en el proceso electoral, especialmente en la verificación de las actas y la posibilidad de solicitar reconteos de votos.

“Yo hoy invito a las campañas políticas y a los partidos que designen todos los testigos que puedan. Esa es la mejor tranquilidad que puede tener una organización política”, afirmó Penagos.

El registrador detalló que para estas elecciones se espera superar el millón de testigos acreditados, cifra similar a la registrada en las elecciones legislativas pasadas. Incluso, recordó que el sistema electoral colombiano permitiría acreditar hasta 3,6 millones de testigos en todo el país.



Testigos podrán fotografiar actas y pedir reconteo

Uno de los anuncios más relevantes entregados por Penagos tiene que ver con las nuevas herramientas de control que tendrán los testigos electorales en las mesas de votación.

Según explicó, los representantes de las campañas podrán tomar fotografías de las actas electorales antes de que sean trasladadas para su digitalización y publicación oficial.

“Los testigos podrán tomarle la foto al acta electoral antes de que esa acta sea publicada. Ahí pueden comparar el acta a la que le toman la foto con la que nosotros publiquemos para que tengan certeza de que es la misma”, indicó el registrador.

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Asimismo, confirmó que tendrán la facultad de solicitar reconteo de votos en caso de encontrar inconsistencias, una medida que busca brindar mayores garantías a las campañas y evitar cuestionamientos posteriores sobre los resultados.

El funcionario insistió en que el sistema electoral colombiano sigue siendo manual y que las garantías están soportadas en la participación de jurados, jueces y observadores.

“En Colombia son los jurados los que cuentan los votos y hacen las actas, y son los jueces los que declaran los resultados. No es la Registraduría”, enfatizó.

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Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar

Durante la entrevista, Penagos entregó detalles sobre la logística dispuesta para las elecciones presidenciales.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 41 millones 420 mil ciudadanos están habilitados para votar en Colombia y en el exterior. Además, se instalarán cerca de 122 mil mesas de votación, incluyendo aproximadamente 3 mil en consulados y embajadas fuera del país.

También confirmó que fueron designados 860 mil jurados de votación, quienes actualmente participan en jornadas de capacitación.

“Por favor asistan a las capacitaciones presenciales que se han convocado”, pidió el registrador al recordar que la correcta diligencia de las actas será determinante para evitar errores en los escrutinios.

Penagos explicó que los jurados fueron seleccionados mediante un nuevo sorteo realizado sobre un universo de 2,45 millones de ciudadanos provenientes de empresas públicas, privadas y universidades.

Resultados preliminares se conocerían desde las 6 de la tarde

Otro de los puntos abordados fue el tiempo estimado para conocer los resultados de la jornada electoral. Aunque inicialmente se habló de un reporte consolidado hacia las 8:30 de la noche, el registrador aclaró que desde las 6:00 p.m. ya habría una tendencia clara sobre el comportamiento de la votación.

“A las 6 de la tarde ya tenemos datos concretos”, afirmó Penagos, quien estimó que para esa hora podría estar consolidado cerca del 70 % del escrutinio preliminar.

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No obstante, reiteró que la prioridad será garantizar que el conteo se haga de manera tranquila y pública, evitando inconsistencias en las actas.

Debate por el software electoral y el código fuente

La entrevista también estuvo marcada por las preguntas relacionadas con las denuncias y dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro frente al software electoral y la posibilidad de hacer público el código fuente del sistema.

Ante esto, Penagos sostuvo que el proceso colombiano es “eminentemente manual” y minimizó el papel de las herramientas tecnológicas dentro del conteo de votos.

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“Los software y los códigos fuentes tienen un papel secundario. Si Colombia tuviese voto electrónico, las circunstancias fueran diferentes”, explicó.

El registrador añadió que la publicación indiscriminada del código fuente podría representar riesgos de seguridad informática y reiteró que las verdaderas garantías están en las actas físicas y en la vigilancia de partidos, jueces y ciudadanos.