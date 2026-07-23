A $100 millones asciende recompensa para ubicar a asesinos de María Camila Potosí en Cali

Con una emotiva ceremonia realizada en el sur de Cali, familiares y amigos dieron el último adiós a María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue hallada sin vida a orillas del río Meléndez tras permanecer desaparecida durante cuatro días. Su muerte, ocurrida cuando tenía ocho meses de embarazo, continúa generando conmoción e indignación en la ciudad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen. El monto está conformado por 50 millones de pesos ofrecidos por la Alcaldía de Cali y otros 50 millones por la Gobernación del Valle del Cauca.

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"Esto ha generado consternación, rabia y dolor, sobre todo en el Valle del Cauca y en Cali. Les exigimos a las autoridades avanzar rápidamente en las investigaciones y entregar resultados", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.



Durante las honras fúnebres, la familia volvió a insistir en que se esclarezca qué ocurrió con la bebé que María Camila esperaba. Según indicaron, durante la entrega del cuerpo en Medicina Legal fueron informados de que la menor ya no se encontraba en el vientre de la joven al momento de la necropsia.

"Cuando pregunté e insistí, me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía. Yo sé que la puedo encontrar viva, por eso quiero que la busquen", expresó Alba Rubí Gómez, madre de la víctima.

Otro de los interrogantes que continúa sin respuesta es el paradero de la mujer que fue captada por una cámara de seguridad junto a María Camila el día de su desaparición. Sobre este punto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que ese aspecto hace parte de la investigación que adelantan la Policía y la Fiscalía.

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"Es un tema que ya lo estan manejando las autoridades correspondientes y ellos, en su momento, darán las respectivas declaraciones con los avances, pero lo que si les puedo decir es que capturaremos a los responsables", indicó el alcalde.

A este llamado se sumó la Personería de Cali y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que solicitaron que el caso sea investigado con enfoque de género y bajo la tipificación de feminicidio.

Según cifras de la Fiscalía, en lo corrido de este año se han registrado 27 feminicidios en el país, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades y colectivos por la violencia contra las mujeres.