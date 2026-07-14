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EE.UU. reactiva bloqueo naval a Irán y lanza una nueva ola de bombardeos

El organismo, con sede en Florida, expuso en un comunicado que el Ejército estadounidense reanudó el bloqueo contra buques que transitan hacia y desde Irán a las 16:00 horas del este de EE.UU., como ordenó el presidente, Donald Trump.

estrecho de Ormuz.jpg
Estrecho de Ormuz.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Las Fuerzas Armadas estadounidenses reimpusieron este martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz, además de lanzar una nueva ola de bombardeos, según anunció el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

El organismo, con sede en Florida, expuso en un comunicado que el Ejército estadounidense reanudó el bloqueo contra buques que transitan hacia y desde Irán a las 16:00 horas del este de EE.UU. (20:00 GMT), como ordenó el presidente, Donald Trump.

"Actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Armada de EE.UU. y cientos de aeronaves militares operando en todo el Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses se mantienen vigilantes, letales y listas", indicó el Centcom.

El Comando Central también detalló que, una hora antes, lanzó una ronda adicional de ataques contra Irán "para continuar degradando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

Los ataques ocurren tras intensificarse la guerra desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.

El mandatario anunció el lunes que restablecería el bloqueo naval a Irán y que Washington pediría un 20 % de compensación por proteger a buques que transitan por el estrecho, aunque este martes se retractó del cobro al avisar que lo sustituiría "por acuerdos comerciales y de inversión" de los Estados del Golfo en EE.UU.

El conflicto se ha recrudecido y extendido por varios países de Oriente Medio, en una escalada que empezó hace siete días con enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y ha continuado con tres noches de bombardeos sobre la República Islámica y la respuesta de Irán con ataques en toda la región.

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El Centcom reportó el lunes que las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en un puerto iraní en la Base Naval de Bandar Abbas.

Asimismo, recordó que en la implementación inicial del bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas de EE.UU. desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.

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