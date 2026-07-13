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"Los golpearemos muy duro" esta noche y mañana: Donald Trump al referirse a Irán

Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses intensificarán sus operaciones contra Irán con nuevos ataques previstos para la noche de este lunes y el martes.

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Donald Trump
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que las fuerzas militares estadounidenses intensificarán sus operaciones contra Irán con nuevos ataques previstos para la noche de este lunes y el martes, en medio de la reanudación de las hostilidades entre ambos países.

"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", afirmó el mandatario durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt. Además, señaló que ya existen objetivos militares identificados.

Entre los posibles blancos mencionó el monte Kolang Gaz La, ubicado en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, donde, según aseguró, funcionaría una cuarta instalación nuclear de la República Islámica.

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Al ser consultado sobre un eventual ataque contra ese lugar, Trump respondió que se trata de "un objetivo posible para un buen y certero disparo directo a la puerta principal".

Horas antes, el presidente también informó que Estados Unidos restablecerá el bloqueo al tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes. La medida entrará en vigor el martes 14 de julio a las 16:00, hora del este de Estados Unidos (20:00 GMT).

Adicionalmente, anunció que se aplicará un cobro del 20 % como compensación por la protección brindada a embarcaciones de otros países que crucen el estrecho de Ormuz, tras la reactivación del bloqueo naval contra Irán.

Las decisiones se conocen luego de que Washington y Teherán retomaran los enfrentamientos en el golfo Pérsico durante la última semana, poniendo fin al alto el fuego establecido en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

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