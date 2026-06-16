¿Cuál es el impacto del conflicto en Oriente Medio en los mercados globales?

El inicio de junio estuvo marcado por un notable deterioro del panorama geopolítico en Medio Oriente, lo que ha devuelto la incertidumbre a los mercados financieros internacionales. La interrupción de las negociaciones diplomáticas y la escalada militar encendieron las alarmas sobre la seguridad en el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica vital para el suministro global de energía. Como consecuencia inmediata, el precio del crudo WTI se disparó, elevando las expectativas inflacionarias y poniendo en duda la consolidación del proceso de desinflación mundial que se venía observando.

De acuerdo con el análisis de María Agustina Patti, Financial Markets Strategist LATAM de EXNESS, este fenómeno subraya la estrecha relación entre los conflictos internacionales y la economía global.

"Los mercados vuelven a recordar que la geopolítica sigue siendo uno de los catalizadores más poderosos para la inflación. Mientras persista la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz, el petróleo podría seguir marcando el rumbo de las expectativas monetarias y del sentimiento global de riesgo", asegura la experta de EXNESS. Esta presión sobre los precios energéticos sugiere que la lucha contra la inflación está lejos de terminar.

Ante este escenario, el dólar estadounidense ha reafirmado su posición como activo refugio, impulsado además por la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés elevadas por más tiempo. Actualmente, el mercado asigna una probabilidad superior al 50% a una nueva subida de tasas hacia finales de año, lo que ha debilitado a otras divisas como el euro, que ha retrocedido a mínimos de dos meses. En Europa, el impacto es doble: el encarecimiento de la energía aumenta los riesgos inflacionarios mientras las tensiones geopolíticas lastran las perspectivas de crecimiento económico.



En otros mercados, el comportamiento de los activos ha sido dispar. Sorprendentemente, el oro no ha logrado sostener su papel tradicional de refugio seguro, retrocediendo ante la perspectiva de tasas de interés más altas que reducen el atractivo de los metales preciosos. Por su parte, la libra esterlina mostró una recuperación modesta, condicionada por la desaceleración del sector inmobiliario en el Reino Unido. En Asia, el yen japonés sigue bajo una fuerte presión, manteniéndose cerca del nivel crítico de 160 por dólar debido a la fortaleza de la moneda estadounidense y las dudas sobre los movimientos del Banco de Japón.

Para los próximos días, los inversores mantendrán la mirada puesta en los avances de las negociaciones diplomáticas y en datos macroeconómicos clave. La atención se centrará especialmente en los datos laborales de Estados Unidos, así como en las intervenciones de los funcionarios de la Fed. Estos factores serán determinantes para definir si el actual repunte de la inflación energética se consolidará como una amenaza persistente para la estabilidad de la economía global en el corto y mediano plazo.