Crisis de alimentos: FAO advierte "shock" mundial por bloqueo en estrecho de Ormuz

El cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría provocar un "shock agroalimentario sistémico" capaz de desencadenar una grave crisis mundial de precios de los alimentos en un plazo de seis a doce meses, advirtió este miércoles la FAO.

Antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, una quinta parte del transporte marítimo de petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, y Teherán bloqueó esta vía al tráfico de petroleros y buques de carga.

La agencia de la ONU afirmó en un comunicado que el bloqueo de Ormuz no es "una interrupción temporal del transporte marítimo", sino "el comienzo de un shock agroalimentario sistémico".

Para evitar ese escenario, la FAO recomienda "establecer rutas comerciales alternativas, actuar con moderación en materia de restricciones a las exportaciones, proteger los flujos humanitarios y crear reservas para absorber el aumento de los costos de transporte".



Llegó el momento de "empezar a reflexionar seriamente sobre cómo aumentar la capacidad de absorción de los países, reforzar su resiliencia frente a este cuello de botella y comenzar a minimizar los posibles impactos", declaró Máximo Torero, economista jefe de la FAO, en un nuevo pódcast publicado el miércoles.

Según la FAO, la ventana para adoptar medidas preventivas se está cerrando rápidamente.

Las decisiones que tomen ahora los agricultores y los gobiernos sobre el uso de fertilizantes, las importaciones, la financiación (…) determinarán si estalla una grave crisis mundial de precios alimentarios dentro de seis a doce meses, estima también la agencia de la ONU con sede en Roma.

Publicidad

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución mensual de los precios internacionales de una cesta de productos alimentarios comercializados a escala mundial, aumentó por tercer mes consecutivo en abril debido a los elevados costos de la energía y las perturbaciones vinculadas al conflicto en Oriente Medio.

El impacto se propaga por etapas: energía, fertilizantes, semillas, caída de los rendimientos, aumento de los precios de las materias primas y, finalmente, inflación alimentaria, recuerda la FAO.

La situación podría agravarse con la llegada de El Niño, que debería provocar sequías y alterar los regímenes de lluvias y temperaturas en varias regiones, según la agencia.

Publicidad

Para evitar este riesgo, la FAO recomienda más de una veintena de medidas a corto, mediano y largo plazo, entre ellas rutas alternativas al estrecho de Ormuz, créditos en condiciones asequibles para los agricultores y la creación de reservas regionales.