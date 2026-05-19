Gobierno, Defensoría y ONU DDHH piden justicia por asesinato de líder social en Catatumbo

La Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de Bloques y Frentes expresó su rechazo por el asesinato del líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT).

En el ataque también murieron Iván Stiven Camacho Castillo, Yidy Smith Velásquez Benítez y Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, vinculadas a ASUNCAT; así como los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez, quienes hacían parte del esquema de seguridad asignado al líder social.

Según indicó la delegación, Velásquez impulsaba iniciativas comunitarias relacionadas con la sustitución de cultivos y proyectos productivos en el Catatumbo, especialmente alrededor de viveros de café y cacao. Además, destacaron que su trabajo estaba enfocado en fortalecer procesos de reconciliación y desarrollo territorial en la región.

“Acciones violentas como la ocurrida en Ábrego constituyen una afectación directa a los esfuerzos de transformación territorial y reconciliación que adelantan las comunidades locales de manera conjunta con las instituciones del Estado y los gobiernos locales”, señala el comunicado.



La delegación también pidió a las autoridades adelantar con rigor y transparencia las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los autores para “garantizar la aplicación de la justicia”.

“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, a sus comunidades y a las organizaciones e instituciones afectadas por este suceso, que hiere profundamente los liderazgos sociales de la región”, concluyeron.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también rechazó la masacre en la que estas seis personas fueron asesinadas. La entidad detalló que Freiman David Velásquez era líder de juventudes, integrante de ASUNCAT, miembro de la Unión Patriótica y que presidió el Consejo Departamental de Juventudes de Norte de Santander entre 2024 y 2025.

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“Este hecho ocurrió en una zona referida en la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 5 de marzo. En ese documento se advirtió que Ábrego hace parte de los territorios en riesgo por la continuidad de la confrontación armada en la subregión del Catatumbo”, aseguró la Defensoría.

Además, señaló que la muerte de Velásquez “golpea los procesos juveniles, campesinos y comunitarios del Catatumbo que defienden la participación, la organización social y el derecho de las juventudes a construir un buen futuro”, que además advirtió sobre las afectaciones a la labor social, política y juvenil de ASUNCAT “en medio de la escalada de crímenes a gran escala en el Catatumbo”.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente a la Fiscalía para avanzar en las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables. Asimismo, pidió al Ministerio del Interior reforzar las medidas de prevención y protección para líderes sociales y comunidades de la región, y exigió a los grupos armados cesar de inmediato las agresiones contra la población civil y sus liderazgos.

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Por su parte, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció sobre la masacre y condenó el asesinato de los defensores de derechos humanos.

En su pronunciamiento, el organismo internacional reiteró a los grupos armados no estatales que “está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario atacar a la población civil” y los exhortó a cumplir las normas del DIH.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades colombianas para investigar y sancionar estos crímenes, además de implementar “las políticas de Seguridad y de Desmantelamiento y todas las medidas necesarias para proteger a la población civil”.

Finalmente, la ONU Derechos Humanos expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, a ASUNCAT y a la comunidad de Ábrego, en Norte de Santander.