Esta sería la identidad del protegido con esquema de la UNP que sufrió atentado en el Catatumbo

Freiman David Velásquez, líder social oriundo de Teorama e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina (Asuncat), sería el protegido del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que fue blanco del ataque armado registrado en el sector de Oropoma, en el Catatumbo, y que dejó seis personas muertas.

El hecho violento ocurrió cuando una camioneta Mitsubishi de placas JVV-240, en la que se movilizaba el esquema de protección, fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego con armas de largo alcance. El vehículo terminó fuera de la vía, en inmediaciones de una estación de servicio y un hotel del sector.

La inspección preliminar da cuenta de un ataque de alta intensidad. El automotor presentaba múltiples impactos de bala en llantas, vidrios y carrocería, lo que evidencia la potencia del asalto armado contra los ocupantes.

En el lugar fueron hallados los cuerpos de seis víctimas: tres dentro del vehículo, dos a pocos metros y una más en una alcantarilla cercana. Entre los fallecidos se encuentran los escoltas Sebastián Murillo y Robinson Carvajalino, quienes hacían parte del esquema de seguridad del líder social.



No es el primer atentado contra Velásquez

Velásquez, quien ha desarrollado trabajo comunitario con población juvenil en el Catatumbo, ya había sido objeto de amenazas e intimidaciones en el territorio, según versiones preliminares de las autoridades y líderes locales.

Además, en enero de 2026 habría sobrevivido a un atentado mientras se desplazaba por la vía entre Tibú y Cúcuta. En esa ocasión, fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a descender del vehículo y lo retuvieron junto a su esquema, antes de abandonarlos amarrados en el sitio.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades en este múltiple homicidio ocurrido en una zona donde tienen presencia estructuras armadas como el ELN y disidencias de las extintas FARC.