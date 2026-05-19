Cinco personas muertas dejó masacre en la vía Ocaña-Abrego contra esquema de la UNP

En máxima alerta están las autoridades en la región del Catatumbo tras el asesinato de cinco personas: dos mujeres y tres hombres, que se movilizaban en una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El hecho violento se registró en el sector conocido como Oropoma, donde hombres armados interceptaron una camioneta marca Mitsubishi, de placas JVV-240, y posteriormente abrieron fuego con armas de largo alcance contra sus ocupantes.

El vehículo quedó a un costado de la vía, cerca de una estación de servicio y un hotel de la zona. Según las primeras versiones, la camioneta presenta impactos de bala en todas las llantas, así como en los vidrios y puertas, evidenciando la intensidad del ataque armado.

En el lugar de los hechos murieron cinco personas. Dos de las víctimas quedaron al interior del automotor, otras dos a pocos metros del vehículo y una más fue hallada en una de las alcantarillas del sector. De acuerdo con información preliminar, el esquema de seguridad pertenecería a Freiman David Velásquez, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina (Asuncat).



El protegido ya había sido víctima de un atentado en enero de 2026, cuando se movilizaba por la vía que comunica al municipio de Tibú con la ciudad de Cúcuta. Ese 12 de enero, hombres armados lo interceptaron y, junto a su esquema de seguridad, lo obligaron a bajar del automotor. En el sitio donde ocurrieron los hechos los dejaron amarrados y se marcharon. Además, la víctima venía siendo objeto de amenazas e intimidaciones por actores armados en el territorio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la autoría de este múltiple homicidio. En la zona donde ocurrió el ataque delinquen estructuras de la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC, grupos armados que mantienen presencia en varios corredores del Catatumbo.